El Perelló i El Perellonet, pendents del tancament de les seues platges aquest mes per un possible transvasament d'arena

Aquest divendres hi ha prevista una reunió per a parlar d'aquesta actuació, analitzar l'execució i plantejar el calendari previst. Els responsables municipals de tots dos enclavaments han coincidit a assenyalar que l'actual és "temporada turística" i un període en el qual la seua costa experimenta gran afluència de gent, però han discrepat de la idoneïtat de dur a terme aquests treballs en un moment com l'actual.

L'alcalde del Perelló, Juan Botella, ha assenyalat que "les conseqüències de no fer-ho ara, malgrat ser temporada turística, poden ser molt greus", mentre que el del Perellonet, Luis Zorrilla, ha opinat que "no té sentit" transvasar ara l'arena en aquestes dates d'alta temporada estival. Zorilla ha precisat que aquest nucli de població "no s'oposa" a eixa intervenció, però ha demanat que siga en un altre moment.

L'extracció i aportació d'arena la duria a terme la Demarcació de Costas, dependent del Govern central. Fonts d'aquesta administració han al·ludit, en declaracions a Europa Press, a la reunió programada per a aquest divendres entre els alcaldes del Perellonet i El Perelló i el contractista i han emplaçat la seua celebració per a conéixer "què decisió es pren" i poder detallar l'actuació i parlar del calendari que es plantege.

L'Ajuntament del Perelló ha explicat, en un comunicat, que "des de maig" ha reclamat a la Demarcació de Costes "una actuació urgent en una zona de la platja" i ha comentat que "els temporals de pluja del mes d'abril van provocar la retirada d'arena en una zona d'uns 200 metres" al Perelló. Ha apuntat que açò "ha tingut com conseqüència que les lloses de suport de les escales de baixada del passeig a la platja i part de la fonamentació del mur queden al descobert".

El consistori ha exposat que "després de dos mesos d'insistència" de l'alcalde d'aquesta entitat local menor, Juan Botella, i de l'edil de platges, Amparo Fernández, "la Demarcació de Costes va assegurar que s'intervindrà aquest mes de juliol".

"Evidentment que el reposar la platja en ple mes de juliol suposarà molèsties als turistes en una zona de la platja del Perelló -entre els carrers Verge de Sales i Roger de Lloria-", ha assegurat Botella, que ha reiterat que "les conseqüències de no fer-ho ara, a pesar de ser temporada turística, poden ser molt greus: des que a l'agost perdem més zona de platja sense arena" fins que "qualsevol temporal al setembre danye el passeig i provoque solsides i danys en locals comercials, com ja va passar en 2020".

El Perelló ha precisat que "el compromís és depositar entorn de 2.000 metres cúbics d'arena" en la seua platja. "La prioritat és salvaguardar el que tenim en aquest moment", ha afegit l'alcalde.

Juan Botella ha asseverat que "ni aquesta actuació ni l'apilament massiu d'arena previst per Costes per a 2023 són la solució definitiva", però ha considerat que és necessari "a curt termini". "Seguim reivindicant la construcció d'esculleres o esculls per a no tindre aquest problema de manera cíclica", ha subratllat.

"INFORMES MEDIAMBIENTALS"

Per la seua banda, l'alcalde del Perellonet, Luis Zorrilla, ha explicat a Europa Press que el transvasament d'arena es va decidir per part de Costas després que El Perellonet sol·licitara "amb caràcter d'urgència" eixa aportació i dels "informes mediambientals" favorables emesos sobre este tema des de l'Oficina Tècnica de la Devesa Albufera i del parc natural.

Zorilla ha ressaltat que es propose dur a terme aquesta intervenció en breu. "El Perellonet no s'oposa al transvasament al Perelló, sí a les dates. Entenem que ara no s'hauria de fer eixa extracció d'arena. No té sentit en aquestes dates", ha insistit.

La portaveu del PP a l'Ajuntament de València, María José Catalá, ha qualificat de "despropòsit i falta de sensibilitat" el tancament d'aquestes platges en plena temporada i ha exigit a l'alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), i al president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), que "frenen aquesta pressa". Ha censurat, en un comunicat, el tancament de les platges "en ple estiu per una falta de previsió" i ha dit que "els grans perjudicats" són els veïns i els hostelers.

"EN EL PITJOR MOMENT"

Catalá ha asseverat que el Govern central "ha tingut molt temps" per a fer eixe transvasament. "Arriben tard i en el pitjor moment", ha assegurat. "No pot ser que es realitze en la tercera setmana una actuació que havia d'haver-se fet fa mesos i no ara quan els hostelers estan recuperant-se de dos anys molt durs", ha declarat.

"Des del PP estem al costat de l'alcalde pedani del Perellonet, encara que no siga del nostre partit, i de l'alcalde del Perelló. No és el moment; no pot fer-se aquesta intervenció en plena temporada turística", ha afegit la responsable 'popular'.

Per la seua banda, el portaveu de Cs a l'Ajuntament de València, Fernando Giner, ha manifestat que no entén "que es trie aquesta data, en plena temporada turística, per a fer el trasllat de l'arena al Perellonet". "La gent ja està arribant a la zona de descans per a gaudir de les seues vacances. A més de tancar durant una setmana la platja, cal pensar en quin estat es trobarà després. Per tant, no entenem la data que s'ha triat per a fer aquesta obra", ha afirmat.