Mas no apartarà als càrrecs imputats en el cas d'Oltra i apel·la a la presumpció d'innocència

"He decidit mantindre el meu equip. És el moment de la justícia i una qüestió de ser respectuosos amb els procediments judicials i els temps que marquen", ha agregat Mas en la seua intervenció en Les Corts, i apel·lant a la presumpció d'innocència davant l'oposició, ha manifestat: "No seré jo qui faça de jutge, com fan vostés".

Aquest dijous, durant la primera intervenció de la nova responsable d'aquest àrea la diputada de Ciutadans María Quiles li ha exigit el cessament de Molero.

Entre els investigats en aquesta causa, a més de funcionaris, es troba la directora territorial de València, Carmen Fenollosa, i la directora general d'Infància i Adolescència, Rosa Molero. En aquest procediment s'investiga el presumpte encobriment dels abusos sexuals que va patir en un centre una menor tutelada, de 14 anys, a les mans de l'ex-marit d'Oltra entre els anys 2016 i 2017. L'educador va ser condemnat a cinc anys de presó en una resolució ratificada pel TSJCV.

Després de la condemna, la menor va denunciar la situació en la qual s'havia trobat durant la tramitació de la causa i des del jutjat es va obrir una nova investigació judicial contra sis funcionaris, la directora i una psicòloga del centre d'acolliment de menors on van ocórrer els fets. Finalment, van ser 13 persones les investigades més l'ex-vicepresidenta, Mónica Oltra, que va dimitir del seu càrrec per aquesta qüestió.