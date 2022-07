Xàtiva (València) aconsegueix els 43.6ºC, la temperatura més alta a la localitat des de 2016

A més, durant la jornada d'ahir també es van superar els 40ºC a Pego (41.2); Carcaixent (41.1); Xalans (40.6); Bicorb (40.3) i Ontinyent (40.2).

Per a hui no s'esperen grans canvis excepte descensos locals de les temperatures màximes al litoral de la meitat nord, on les brises seran un poc més intenses.

Els pròxims dies, segons Aemet, l'autonomia seguirà amb temperatures molt superiors a la mitjana normal de meitat de juliol: valors previstos per damunt dels 40ºC durant tot el període a la capital de la Costera.

En el litoral també està previst que es mantinguen les temperatures màximes en valors superiors a la mitjana normal, superant els 33-34ºC els pròxims dies.