Bioparc València celebra el quart aniversari de Coco i commemora el Dia del Ximpanzé

La celebració d'efemèrides "permet posar el focus d'atenció en diferents assumptes que, en gran mesura, poden passar desapercebuts". "Per a les persones compromeses amb la preservació de la biodiversitat, el dia de hui té una rellevància especial doncs rememora quan, en 1960, Jane Goodall va arribar a Tanzània amb el propòsit d'estudiar als ximpanzés. La seua tenacitat, valentia i immens amor per la naturalesa han aconseguit que hui coneguem el verdader valor d'aquests grans primats", recorda el parc en un comunicat.

Des de l'entitat adverteixen que la pèrdua de biodiversitat s'ha incrementat de manera global i de manera cada vegada més accelerada, en el que s'ha denominat "la sisena extinció massiva".

"Desapareixen espècies en tots els ecosistemes, algunes que ni tan sols la ciència ha arribat a descobrir. És imprescindible denunciar aquesta situació per a detindre o, en el pitjor dels casos, frenar aquesta mortaldat creixent. Però hi ha alguns casos en els quals hem de fer encara major èmfasi; casos com el dels ximpanzés, els nostres més propers parents, ara en greu perill d'extinció. Els éssers humans som els causants d'aquesta catàstrofe però també som la solució. Encara som a temps d'actuar per a canviar el futur de totes les espècies en general i dels ximpanzés en particular. Per a açò és prioritari conscienciar a la societat i intervenir de forma directa en la protecció d'aquests emblemàtics animals", recalquen.

En aquest sentit, afirmen que la implicació de Bioparc és "molt destacada", doncs engloba la participació dels parcs de Fuengirola i València en el Programa Europeu de conservació (EEP) i la de la Fundació Bioparc en estreta col·laboració amb l'Institut Jane Goodall en els seus projectes al Senegal (Àfrica).

"Els parcs són indispensables per a garantir la supervivència dels ximpanzés a través de la seua reproducció, però també com a plataformes d'educació i mobilització", defenen.

I afigen: "El paper del parc valencià és fonamental, doncs alberga un grup reproductor de ximpanzés d'Àfrica occidental, la subespècie Pan troglodytes verus".

Aquesta "família", formada per un mascle, cinc femelles i una prole molt particular, és motiu d'esperança. Els xiquets són Coco, que va nàixer en Bioparc València just fa quatre anys, i el seu "germanastre" Djibril que tres anys arrere va nàixer en Bioparc Fuengirola. Una "família" que simbolitza l'esforç i l'èxit de les persones dedicades a aconseguir el màxim benestar a aquests animals i que va protagonitzar una emotiva història amb final feliç: la "adopció" i integració definitiva de l'aleshores "bebé" Djibril.