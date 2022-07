Colomer creu un "error estratègic" el suport del PSPV a la tramitació de la taxa turística: "Sent una gran decepció"

"Considere que és un error estratègic i sent una gran decepció", ha reconegut el responsable de Turisme del Consell, que, no obstant açò, ha recordat que demà es vota la presa en consideració de la proposició de llei i, per tant, s'iniciarà el procés de tramitació de la mateixa.

"Un procés -ha continuat- que espere servisca per a facilitar la participació i el diàleg amb els sectors afectats i, sobretot, siga capaç de teixir consensos amb el sector turístic, qüestió que em pareix imprescindible per a abordar aquest assumpte i prendre una decisió final".

El PSPV-PSOE ha decidit finalment donar suport a la tramitació de la proposició de llei sobre la taxa turística, que es debatrà aquest dijous en el pròxim Ple de les Corts Valencianes, i ho farà "sense renunciar a la capacitat de millora durant la seua tramitació parlamentària".

Així ho ha anunciat aquest dimecres, mitjançant un comunicat, la síndica socialista en Les Corts, Ana Barceló, qui ha assenyalat que "els i les socialistes anem a donar-li normalitat a l'acord firmat" i ha apostat per "seguir treballant de la mà amb el sector i els ajuntaments".