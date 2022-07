La Policia investiga la presumpta violació d'un educador a una adolescent en un centre de menors

Preguntada per aquest cas, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha indicat als mitjans que el cas està "en instàncies judicials", ha advocat per "deixar que la justícia actue" i s'ha posat a la seua disposició del que requerisquen.

Des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives s'ha apuntat que, en aquests moments, en coordinació amb la Delegació del Govern, està recaptant "tota la informació fidedigna disponible" i ha recalcat que ha activat "tots els protocols davant aquest tipus de casos".

Segons la informació publicada per Levante-EMV, la jove, que portava uns dies ingressada en un hospital després de patir una crisi d'ansietat, va confessar que havia sigut agredida sexualment per un educador i va ser sotmesa a exploració per un metge forense que va apreciar lesions compatibles amb eixa denúncia.