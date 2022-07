Així s'ha pronunciat Puig aquest dimecres a Alacant, on ha assenyalat que aquest debat, enmig de la campanya turística, "pot generar un cert soroll". Així, ha assegurat que durant el debat es buscarà "l'aproximació de posicions".

No obstant açò, el president ha opinat que "no s'ha d'aplicar". Així mateix, ha demanat "continuar treballant amb el sector" per a veure "com es pot ajudar les empreses" en qüestions com el manteniment de l'Imserso.