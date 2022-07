La ballarina i coreògrafa Christine Cloux aborda en Espai LaGranja el pas del temps amb 'Corps seul'

La ballarina i coreògrafa ofereix a l'espectador la seua dansa "més senzilla i més despullada". S'exposa davant el públic i ho fa "sent conscient que si ell el seu art no es pot convertir en representació ni que existeix com a intèrpret", expliquen des de l'espai de recursos i mediació per a la dansa i les arts del moviment adscrit a l'Institut Valencià de Cultura.

Aquesta pràctica oberta és un moment de trobada amb Christine Cloux, pensat per a compartir de manera acollidora i distesa la seua pràctica artística, l'estat actual del seu projecte i les qüestions que sostenen el seu treball.

"Realitzem aquestes propostes obertes perquè els espectadors coneguen el procés de creació escènica i entenguen millor la representació final i perquè els creadors compartisquen els seus coneixements amb altres professionals", assenyala el director artístic d'Espai LaGranja, Guillermo Arazo.

Christine Cloux balla professionalment des de fa 38 anys. Al llarg de la seua carrera ha treballat amb companyies clàssiques com el Ballet de Basilea o el Ballet de Nancy i contemporànies com la Compagnie Gallotta, Roc in Lichen o Philippe Decouflé entre unes altres.

A València ha ballat amb Cienfuegos Dansa i el Ballet de la Generalitat al mateix temps que desenvolupava el seu propi projecte coreogràfic en el qual cal destacar 'G, como caído del cielo' o 'Bellas Durmientes'.

Ha guanyat el Premi de les Arts Escèniques de la Generalitat com a Millor Intèrpret de Dansa i com a Millor Espectacle de Dansa, i també el Premi del Públic i del Millor Intèrpret en el Certamen Internacional Masdanza (Canàries).

És professora de dansa titulada per l'Estat Francés i està llicenciada pel Conservatori Superior de Dansa de València. També ha impartit classes a professionals i a amateurs, i cursos en el Conservatori Professional de València. Ha sigut professora especialista de dansa contemporània en el Conservatori Superior de Dansa de València en 2003, durant el període 2009-2014 i ho és actualment.