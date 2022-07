Puig, sobre finançament: "Si és impossible que el PP defense la renovació del CGPJ, seran impossibles altres acords"

Així ho ha asseverat Puig aquest dijous en declaracions a Alacant en ser preguntat per si li preocupa que el finançament autonòmic no siga una prioritat del Govern d'Espanya. Puig ha reconegut que li preocupa que "en l'agenda no es prioritze", i ha instat a no resignar-se.

"No ens podem resignar ni a un finançament injust ni al fet que no hi haja acords d'Estat", ha considerat, al mateix temps que ha dit que "s'està pervertint la lògica democràtica". Puig ha defès que el nou model de finançament "suposa la preservació de drets constitucionals directament vinculats a la igualtat dels ciutadans".