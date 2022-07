Cvirus.- Mínguez espera que la Comunitat estiga en el pic de la setena onada i que en 7 o 15 dies comence el descens

Així ho ha assenyalat a preguntes dels mitjans a Gandia (València), on ha visitat el futur espai sanitari Roís de Corella i l'hospital de Gandia, en ser preguntat per la situació a la Comunitat Valenciana, on aquest dimarts es van notificar un total de 7.640 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització del passat divendres, 1.214 persones menys, i 17 defuncions -set menys que fa cinc dies-.

Dels nous casos, 3.851 són de persones majors de 60 anys. Per contra, els hospitals valencians tenen, actualment 1.226 persones ingressades (62 més que el divendres), 58 d'elles en la UCI (dos més que fa cinc dies).

El conseller ha confirmat que els últims dos o tres dies la Comunitat "està en pic", encara que amb una ràtio de 1.05, la qual cosa significa que és una dada "una miqueta millor que fa quatre o cinc dies".

No obstant açò, ha explicat que es tracta d'un pic heterogeni", que no és exactament igual en cada departament de salut, la qual cosa permet a la Conselleria "de forma dinàmica adaptar-nos en cadascun d'ells forma autònoma". "Tenim molta experiecia i amb guies de pràctica clínica d'adaptació a l'onada covid, els hospitals ho estan portant bastant bé", ha dit el conseller, que espera que açò siga el pic de la setena onada "i a partir d'una setmana o 15 dies estiguem en descens".

En tot cas, no creu que, a nivell hospitalari, vaja a haver-hi algun problema "gràcies al sacrifici del personal sanitari i a les experiències anteriors" ja que "es reconfigura l'assistència sanitària en funció del pic d'onada".