Estudiants de 20 països participen a València en una Estada Lingüística de l'AVL i el Ramon Llull

Aquestes jornades estan pensades per a "millorar la competència lingüística i els coneixements culturals dels estudiants de valencià de l'exterior per mitjà de cursos, conferències, visites i activitats complementàries".

Així, durant més d'una setmana, i fins al pròxim 23 de juliol, els inscrits rebran cursos de formació lingüística, però també gaudiran de conferències, visites i diverses activitats complementàries, informa l'ens normatiu del valencià en un comunicat.

En aquest sentit, s'han programat les visites al Mercat Central, la Llotja i la Catedral de València; en el Centre Octubre de Cultura Contemporània; al Monestir de Sant Miquel dels Reis, on seran rebuts per la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó; a l'Albufera; el Museu Joan Fuster; a Sagunt i Alboraia, on recorreran la ruta de l'orxata.

"Fins i tot, com València no s'acaba mai, podreu descobrir en viu i en directe, altres aspectes de la ciutat i el seu entorn com per exemple l'urbanístic, l'arquitectònic, el paisatgístic, el gastronòmic i el social i nocturn, que no us deixaran indiferents" en paraules de la presidenta.

ESCRIPTORS I PEL·LÍCULES

Així mateix, compartiran temps de lectura amb els escriptors Anna Moner i Manuel Baixauli, i els editors Gonçal López Pampló d'Edicions Bromera i Mercé Pérez de Sembra Llibres. També assistiran a la projecció de les pel·lícules 'Alcarràs', de Carla Simón, i 'La banda', de Roberto Bueso.

La conclusió de l'Estada Lingüística, amb participants provinents d'uns vint països a tot el món, com Cuba, Mèxic, Polònia, Croàcia, Alemanya o el Regne Unit, estarà a càrrec del músic Borja Penalba, que oferirà un concert-conferencia.

Verònica Cantó ha mostrat la seua satisfacció pel bon acolliment d'aquest curs de formació i ha agraït al professorat i als diferents col·laboradors que s'han volgut sumar a la iniciativa la seua dedicació i professionalitat.

"Gràcies a tots vosaltres per la vostra participació. I gràcies a l'Institut Ramon Llull per la seua col·laboració permanent i per les complicitats teixides al llarg dels anys de cooperació institucional", ha conclòs.