El recuerdo a Miguel Ángel Blanco en el Ayuntamiento acaba en bronca y con la oposición abandonando el pleno

Al inicio del pleno, el alcalde, Joan Ribó (Compromís), ha explicado que "por acuerdo de la junta de portavoces" empezaba con ese silencio "por el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco". Todos los ediles -Compromís y PSPV en el ejecutivo, y PP, Cs y Vox en la oposición- han secundado ese silencio en pie.

A continuación, ha comenzado la sesión siguiendo el orden del día de la convocatoria. La polémica ha llegado al concluir este, momento en el que el primer edil ha dado paso al secretario municipal para leer, como ha dicho, "la resolución aprobada por mayoría del pleno" en memoria de Blanco coincidiendo con el 25 aniversario de su asesinato y en homenaje también a otras víctimas del terrorismo.

Entonces, ha comenzado un intercambio de palabras que ha desembocado en una discusión entre representantes del gobierno local y de la oposición por el texto que se iba a leer. Los primeros defendían el documento del que ha hablado Ribó, el PP la inclusión de una "moción-declaración" en memoria de Blanco y Cs una propuesta "con el acuerdo de todas las fuerzas políticas".

La vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez, ha indicado a la portavoz del PP, María José Catalá, y al portavoz de Cs, Fernando Giner, que la moción se dejaba para el próximo pleno. Ha resaltado que había "un texto homenaje a Blanco" y les ha preguntado si querían que se leyera o no. Les ha instado a elegir "entre que no se lea nada y que se lea".

Ribó ha precisado que "una moción no se puede aceptar" en un pleno extraordinario si no está en el orden del día, como han reiterado el secretario y Gómez. "En un pleno extraordinario no se pueden tratar puntos que no estén en el orden del día", ha expuesto este último, que finalmente ha leído el citado texto.

El alcalde ha insistido en que este documento, elaborado a partir del de el PP, era "una propuesta de texto de la mayoría" que se conocía. Catalá ha preguntado "desde cuándo era unánime" y ha hablado de "texto mutilado". Tras ello, los concejales de la oposición se han levantado y han salido del hemiciclo.

El secretario, al que se ha interrumpido varias veces hasta que ha comenzado a leer, ha dado a conocer el documento, que expresa el compromiso del consistorio a "seguir defendiendo los principios que defendió" Blanco, los "compartidos por la mayoría de la sociedad española". Asimismo, señala que su "ejemplo", "la enseñanza" de los días de su secuestro y asesinato y "el compromiso con la memoria de todas las víctimas del terrorismo" deben ser la "guía".

El documento indica que la muerte de Blanco es recordada "por millones de españoles con emoción, por lo vivido y sufrido; con indignación ante un asesinato a cámara lenta, y con reprobación ante un crimen terrorista que por sus especiales circunstancias desató un clamor social contra ETA", y resalta "la marea de indignación popular".

"Las ideas y principios de Miguel Ángel Blanco eran la antítesis de las de ETA y por esto lo eligieron, como a muchos otros políticos como Ernest Lluch, Tomas y Valiente, Isaías Carrasco y Gregorio Ordóñez. Todas las víctimas del terrorismo merecen nuestro homenaje, reconocimiento y solidaridad, son héroes de nuestra democracia", dice.

"A TODAS LAS VÍCTIMAS"

Tras el pleno, Ribó ha señalado que en él "se apoya a todas las víctimas del terrorismo", ha lamentado "el uso electoralista y de división del PP en este tema" y ha dicho que "ha impedido un texto común y consensuado ante el terrorismo que padeció este país".

Catalá ha precisado que el PP ha abandonado el pleno "por primera vez" y ha considerado "una vergüenza y una humillación que el alcalde haya pretendido leer el texto de la Fundación Miguel Ángel Blanco -Ribó ha apuntado que "no se parece"- recortando conscientemente lo que no le interesa".

"Elimina toda referencia a ETA y Bildu porque no le interesa. Se ha leído un texto mutilado de una fundación que se merece todo el respeto de esta corporación", ha dicho, a la vez que ha instado a no "manipular" textos y la memoria de los españoles. "Nos hemos levantado por dignidad, memoria y justicia. No vamos a aceptar que se lea un texto que además no se va a incorporar al acta del pleno porque no es una declaración institucional, que debe ser unánime", ha agregado.

Fernando Giner ha explicado que ha estado "toda la mañana intentando tener un texto consensuado con todos los grupos" aunque "no ha sido posible". Ha declarado que "Compromís y PSPV han intentado desvirtuar el documento al quitar algunas referencias al terrorismo, a Bildu y a ETA" y ha instado a "empezar un texto totalmente nuevo que contara con el acuerdo de todos" para que Blanco "pudiera tener un merecido reconocimiento".

"Después de muchas idas y venidas, nos dicen desde el gobierno que mejor lo vemos para el próximo pleno. Grande ha sido nuestra sorpresa al ver que al final de la sesión el alcalde ha decidido, por su cuenta y riesgo, leer el texto capado. Me parece una vergüenza la actuación de este gobierno", ha señalado el representante de Cs.

"POLÉMICA INEXISTENTE"

Antes del pleno, el portavoz de Vox, José Gosálbez, ha mostrado su apoyo al recuerdo de "Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo" y ha afeado "la postura de la izquierda, que está en el Gobierno nacional apoyada por Bildu".

Previamente también, Gómez ha opinado que el PP estaba buscando no llegar a un acuerdo, "trasladar ruido y una polémica inexistente", así como "usar una vez más a las víctimas del terrorismo por meros fines electoralistas". El portavoz de Compromís, Carlos Galiana, ha lamentado la "polémica absurda" y "el circo mediático a costa del 25 aniversario del asesinato de Blanco".