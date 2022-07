La diva del 'jazz' Melody Gardot arriba aquest divendres al Palau de Congressos de Peníscola

El Festival Internacional de Jazz de Peníscola organitzat per Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta aquest divendres, 15 de juliol, un dels concerts més esperats d'aquesta edició amb la diva del 'jazz' d'EUA, Melody Gardot.

"Estem realment entusiasmats per poder comptar amb la presència de Melody Gardot en el Festival Internacional de Jazz de Peníscola d'enguany. És una de les veus més prestigioses del 'jazz' a tot el món i en la seua gira actual està omplint tots els recintes", ha destacat el delegat territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes.

Ribes ha aprofitat per a recomanar a tot el públic de la Comunitat Valenciana que s'acoste a Peníscola, perquè -ha dit- poques vegades hi ha en aquestes terres una oportunitat com aquesta per a gaudir d'un concert "únic amb una veu lloada per la crítica i el públic internacional".

Melody Gardot actuarà el divendres, a les 20.00 hores, en el Palau de Congressos de Peníscola, on presentarà, entre altres temes, el seu nou disc 'Entre eux deux', en el qual ha unit forces amb el pianista i compositor Philippe Powell per al seu primer àlbum d'estudi a duo.

La veu meliflua de Gardot, la tècnica de piano consumada de Powell i una connexió aparentment telepàtica entre dos veus musicals distintives fan que aquest disc se senta com un clàssic instantani. En el concert de Peníscola, Gardot estarà acompanyada en el piano per Philippe Powel; Christopher Thomas, al baix, i Jorge Bezzeria, a la percussió.

El concert de Gardot és el penúltim del 19è. Festival Internacional de Jazz de Peníscola, que finalitzarà divendres que ve 22 de juliol amb el 'swing' i el 'gipsy jazz' de Tatiana Eva-Marie & Avalon Jazz Band.

NITS AL CLAUSTRE AMB YEI YI & CO

Després del ple absolut del concert de Luis Pastor en el Museu de Belles Arts de Castelló, torna aquest dijous, a les 22.30 hores, Nits al Claustre amb la proposta de Yei Yi & Co, que presentaran el seu sisé disc 'A l'Espai Nivi'.

El projecte està liderat pel bateria Jesús Gallardo i compta amb la participació de José Muñoz al saxofon tenor; Augusto Cessar Llima a la flauta, saxofon alt i saxo soprano; Joan de Ribera al teclat nord; Carlos Medina a la guitarra; Dani Fernández al contrabaix, i el mateix Gallardo en els tambors i platerets.

En el concert es podra escoltar la mescla de ritmes germanats amb el 'jazz', provinents d'altres estètiques. La incorporació de flauta, soprano i saxofon alt, i guitarra, aporten noves textures que afigen frescor al repertori del grup.

L'accés a Nits al Claustre és lliure fins a completar l'aforament. Es poden arreplegar les entrades des d'una hora abans de l'actuació en el mateix museu.