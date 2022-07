El Bo Turístic es reeditarà en 2023

Puig ha assenyalat que aquesta mesura "ja suma 32 milions d'euros en ajudes i 100.000 beneficiaris". El president ha qualificat el sector turístic com a "sector clau" pel que ha considerat necessari "acompanyar-li en la seua modernització i digitalització", ha assegurat.

En paral·lel, s'ha referit a la gran oportunitat que suposa apostar per la sostenibilitat energètica, per la qual cosa ha reclamat una aliança públic-privada per a millorar la inversió, el desenvolupament i l'acceleració de projectes d'energies renovables.

En aquest sentit, ha avançat que el Consell autoritzarà noves instal·lacions fotovoltaiques a Alacant, Petrer, Novelda, Crevillent, Xixona i Mutxamel, que se sumaran a les quatre ja aprovades a Elx, amb la finalitat de seguir impulsant les energies renovables.

El cap del Consell també ha destacat que, al costat de l'aposta per la innovació i per la indústria, el Consell també considera prioritari impulsar la cohesió d'aquesta província, a través d'infraestructures que constitueixen "un trampolí per a majors oportunitats".

En aquest sentit, ha destacat l'esforç inversor que s'està realitzant en actuacions com el TRAM d'Alacant, l'Estació Intermodal, el futur TRAM Dénia-Gandia, les millores viàries d'Elx i Alacant, la licitació de l'estudi de la connexió a l'aeroport per part del Govern, o l'impuls a l'àrea de mobilitat Elx-Alacant.