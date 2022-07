Castelló mostra la seua "repulsa" a actes terroristes en el 25 aniversari de la mort de Miguel Ángel Blanco

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i membres de la corporació municipal han participat aquest dimecres a la plaça Major en els cinc minuts de silenci en homenatge i reconeixement a totes les víctimes del terrorisme en el 25 aniversari de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco.

"Hem fet cinc minuts de silenci en record de la mort de Miguel Ángel Blanco fa 25 anys, quan tots estàvem pendents en la televisió si ETA anava a culminar l'assassinat de Miguel Ángel, i lamentablement així va ser", ha dit l'alcaldessa.

Segons ha dit, "són cinc minuts en record de Miguel Ángel Blanco, cinc minuts de suport a les famílies de totes les víctimes del terrorisme, cinc minuts de record a totes les víctimes del terrorisme i cinc minuts per a demostrar la repulsa de l'Ajuntament de Castelló i de la ciutat a tots els actes terroristes que s'han produït, no solament en el nostre país, sinó a nivell internacional perquè el terrorisme, és de la manera que siga, al cap i a la fi és mort".

Preguntada per la proposta que ha realitzat el PP perquè es pose el nom de Miguel Ángel Blanco a un carrer de Castelló, Marque ha assenyalat que no ha valorat gens perquè no té constància oficial "d'absolutament cap proposta", i ha afegit que quan es present de forma oficial "es valorarà o se seguiran els tràmits que s'hagen de seguir com per al canvi de noms de qualsevol carrer".

Per la seua banda, el PP ha informat que aquesta proposta està registrada en el consistori des de dilluns passat.