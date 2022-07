CSIF s'oposa als "trasllats forçosos" de personal per part de Sanitat entre departaments de salut i urgeix negociacions

Mitjançant un comunicat, el CSIF ha demanat a Conselleria que escolte la negativa frontal sindical en la Taula Sectorial, sense un sol suport a eixa decisió, i que "en lloc de maltractar als seus professionals els incentive amb millors condicions laborals i retributives".

El sindicat ha recalcat que aquesta mesura que proposa l'Administració "empitjora les condicions laborals i provoca la marxa de professionals a altres llocs on els valoren més". CSIF ha lamentat de nou "la falta de planificació de Conselleria, que té una ferramenta com és el Pla d'Ordenació de Recursos Humans, i que en lloc d'utilitzar-la recorre a la improvisació amb aquest decret".

El sindicat ha insistit que "aquesta manera generalitzada d'actuar de Sanitat està generant situacions com a impagaments al personal resident o falta de metges en unitats SAMU", com ha denunciat CSIF.

La central sindical ha explicat que el plantejament de Conselleria de trasllat forçós no té en compte ni als professionals, les condicions laborals dels quals empitjoren per obligar-los a eixe canvi lluny del seu lloc de residència, ni als seus pacients.

El sindicat ha subratllat que la mesura que pretén aplicar Conselleria "és un xec en blanc perquè les gerències de departaments de salut arriben a acords que obliguen el trasllat de personal sense comptar amb la seua opinió.

CSIF assenyala que aquesta proposta, que afecta a totes les categories i departaments, "porta a situacions límit que poden ser molt perilloses, especialment en un àmbit tan delicat com la sanitat".

En aquesta línia ha posat l'accent que "si Conselleria no canvia la seua manera de procedir, el sistema sanitari valencià patirà un deteriorament encara major del que ja pateix per la falta de professionals, que desenvolupen la seua tasca en unes condicions inadequades".

La central sindical ha exigit a Sanitat que "rectifique i negocie de manera detallada, donant, per exemple, informació com el llistat de places de difícil cobertura per especialitats". De la mateixa manera li ha insistit que "hi haja una planificació i deixe d'improvisar i d'arribar tard a tot". Per a açò ha destacat la petició de convocatòria de taules tècniques per a analitzar la situació de les diferents categories professionals.