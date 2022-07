Compromís no donarà suport "en cap cas" a un peatge per a entrar a València

Compromís ha creat una comissió per a fomentar projectes d'àrea metropolitana de València i "millorar la vida d'1,5 milions de persones" que establirà projectes per a vertebrar millor aquesta "important" xarxa urbana i que s'ha mostrat "totalment en contra" del peatge per a entrar a València plantejat en el Pla de Mobilitat Metropolità presentat per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, un projecte al que la coalició no pensa donar el seu suport "en cap cas".