El PSPV donarà suport a una proposta de Vox per a adaptar al reglament de Corts la llei d'Iniciativa Legislativa Popular

La llei de la ILP va ser una proposta de Podem aprovada pel Botànic la passada legislatura, i permet, entre altres qüestions, la participació dels promotors d'aquestes iniciatives en la sessió plenària en què es debaten.

Vox ha defès en diverses ocasions aquesta modificació per a donar cabuda en el parlament a la ILP que ha engegat l'associació Hablamos Español sobre la "lliure elecció de llengua" en centres educatius. No obstant açò, la proposta que es votarà en ple no fa referència a aquesta associació i advoca per modificar l'article 130 del reglament.

Actualment, aquest article preveu que les iniciatives legislatives populars puguen entrar a les Corts pel procediment estàndard d'una proposició de llei, és a dir, que les presente un grup parlamentari o un grup, d'almenys, 10 diputats.

El text de la proposta de Vox diu literalment: "Les proposicions de llei d'iniciativa legislativa popular podran ser exercides atenent al preceptuat en la Llei 10/2017, d'11 de maig, per la qual es regula la iniciativa legislativa popular davant les Corts Valencianes".

Del punt dos d'eixe mateix article, s'eliminaria l'última part d'aquesta frase: "Si els compleixen, la seua tramitació s'ajustarà al previst en l'article anterior per a les proposicions de llei, reprenent aquest procediment des de la seua presa en consideració i exceptuant el tràmit de presentació al Ple al no existir possibilitat reglamentària de compareixença dels proponents".

Açò seria així perquè la llei 10/2017 sí preveu la participació dels ponents de la ILP en el ple. En el seu article 16, la norma estableix que la comissió promotora de cada iniciativa nomene a una persona perquè defenga en el plenari la iniciativa presentada, amb el mateix temps que la resta de portaveus dels grups parlamentaris i amb torn de rèplica.

PSPV DONA SUPORT, COMPROMÍS I UP NO

Segons han indicat fonts socialistes, han acordat donar suport a aquesta iniciativa per a començar la seua tramitació i que es puguen incloure esmenes, en lloc que es gestione pel procediment de lectura única com pretenia Vox. La síndica socialista ha indicat que no és necessari esperar la reforma completa del reglament, que es treballa en Comissió, per a aprovar aquesta modificació.

Per part de Compromís i Unides Podem han indicat que no donaran suport a aquesta proposició ja que la comissió de reforma del reglament està treballant, entre unes altres, en l'adaptació d'aquesta llei. No obstant açò, la pròpia llei preveia un termini de tres mesos per a la seua adaptació al reglament i ja van cinc anys des de la seua aprovació i encara no s'ha actualitzat la normativa parlamentària.

La portaveu adjunta d'Unides Podem, Estefanía Blanes, ha reconegut que "ha sigut un excés de temps injustificable", però ha advocat perquè la modificació s'inclou en la reforma genèrica del reglament de les Corts, que es tramita en aquests moments. Blanes ha indicat que al setembre presentaran les propostes que volen introduir.

Per la seua banda, des de Compromís han assenyalat que esperen que aquests canvis es puguen aprovar en el que quede de legislatura. La síndica, Papi Robles, ha indicat que estan a favor de "tot el que siga acostar la ciutadania al parlament".