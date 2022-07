Ribó creu "imprescindible" la taxa turística perquè els visitants paguen el cost de l'augment de servicis

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en declaracions als mitjans de comunicació, preguntat pel debat entorn de la taxa turística a la Comunitat Valenciana i per si s'imagina una ciutat de València amb eixe pagament el pròxim any.

"No només me la imagine, considere que és imprescindible la taxa turística", ha respost el responsable municipal, que ha al·ludit a la tramitació que tindrà aquesta setmana en Les Corts Valencianes. "Aquesta setmana es vota, es pot implantar en 2024, no l'any que ve", ha comentat.

Així mateix, s'ha referit al nombre de turistes que visiten València cada dia i ha insistit a considerar "imprescindible" eixa taxa. "En aquests moments és imprescindible que l'augment de càrregues que tenim a nivell de seguretat, de neteja i de moltes coses no el paguem només els valencians" sinó que "el paguen també els que són responsables d'aquest augment", ha exposat l'alcalde.

"Açò no ho pagaran els valencians, no ho pagaran els hotelers, ho pagaran els turistes", ha subratllat Joan Ribó. Després d'açò, ha declarat que ell ha estat en altres ciutats que tenen una taxa d'aquest tipus i ha apuntat que per açò no ha deixat d'anar.

"He estat a Ámsterdam, a Roma, en molts llocs que tenen taxa turística i mai m'he plantejat no anar per tindre taxa turística", ha assegurat.

"DADA CIENTÍFICA"

El primer edil ha convidat "a qui estiga en contra de la taxa turística" a aportar-li "una dada científica seriosa d'una ciutat que haja posat la taxa turística i haja vist una baixada del nombre de persones que la visiten".

Ribó ha asseverat que "no és cert" que això passe i que "no hi ha cap dada en aquest sentit", per la qual cosa ha dit que no entén els motius per a rebutjar-la.

"Preferisc que paguen els turistes al fet que hagen de pagar un increment de taxes per algun motiu els valencians. Si ho provoquen els turistes és raonable que ho paguen els turistes", ha insistit.