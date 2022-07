El Rototom llança fins al 31 de juliol entrades amb 50% de descompte per a persones empadronades a Benicàssim

El públic empadronat a Benicàssim podrà gaudir del festival internacional reggae Rototom Sunsplash, que se celebra del 16 al 22 d'agost en el recinte de concerts benicense, a mitat de preu. Fins al pròxim 31 de juliol de 2022, els veïns del municipi podran acollir-se a aquesta promoció especial amb un 50 per cent de descompte en els tiquets, amb l'opció d'adquirir una entrada de dia per 20 euros, un mini abonament de 4 jornades per 60 euros o l'abonament complet de 7 dies per 100 euros.

Les tarifes especials para empadronats seguiran vigents també el pròxim mes, en el marc d'aquesta acció que estreny llaços entre la macrocita cultural i el territori que l'acull des de l'estiu de 2010. Des de l'1 d'agost i fins a la celebració del festival, les entrades sumaran un 30% de descompte i es podran comprar amb un ventall més ampli d'opcions.

Així, els tiquets de dia tindran un cost de 28 euros; els de 2, 3 i 4 jornades tindran un preu de 52, 70 i 84 euros, respectivament. Mentre, els abonaments de 5 i 6 dies eixiran a la venda per 105 i 119 euros; i l'abonament complet para empadronats serà de 140 euros.

Aquestes entrades especials per empadronament a Benicàssim són personals i intransferibles. Les persones sol·licitants hauran de presentar en taquilla, o acreditar en el moment de la compra online, el seu certificat d'empadronament actualitzat -la inscripció censal ha de ser d'un mínim d'un any, des d'agost de 2021- i el seu DNI.

Al costat d'aquesta promoció, els menors de 13 anys, les persones majors de 65 anys i els qui acrediten una discapacitat de més del 65% podran gaudir del festival amb entrada gratuïta. Per a facilitar la recollida dels tiquets a aquests dos últims col·lectius -majors i persones amb diversitat funcional-, el dissabte 13 d'agost, en les oficines del festival de Benicàssim -carrer Mossen Elías, 14- s'habilitarà una jornada especial, en horari de 12.00 a 18.00 hores, per a arreplegar les acreditacions sense necessitat de desplaçar-se a les taquilles del recinte.

I, per a les persones en situació d'atur, enguany hi haurà un tiquet especial el dilluns 22 d'agost, que els permetrà gaudir de tota l'activitat de l'última jornada del Rototom Sunsplash per només 10 euros. Com a requisit, hauran de presentar el certificat actualitzat del SERVEF, juntament amb el DNI, en taquilla, eixe mateix dilluns 22 en horari de 16.00 a 00.00 hores.