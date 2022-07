Martí diu que la Diputació de Castelló segueix treballant per a crear l'Institut d'Investigació Sanitària

El president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha reiterat que la institució segueix treballant per a fer realitat la creació d'un Institut d'Investigació Sanitària vinculat a la Fundació Hospital Provincial, amb la col·laboració de la Universitat Jaume I (UJI). Ho ha dit en les seues paraules de benvinguda als assistents a l'Assemblea de l'Associació Espanyola Contra el Càncer de Castelló, que com és tradicional, s'ha celebrat en el Palau Provincial de Les Aules.

En aquest sentit, ha assenyalat que des del primer moment li van advertir que és un procés "lent i farragós", però que el que té "molt clar" és que en la Diputació no pararà "fins a fer realitat aquest projecte de província, del que es beneficiarà el conjunt de la ciutadania". Aquesta iniciativa, d'altra banda, segons ha recordat Martí, compta amb el suport de la Generalitat Valenciana, que va ser expressat pel propi president Ximo Puig en la visita que va realitzar a la Diputació de Castelló el 31 de març de 2021.

El dirigent provincial ha destacat que el projecte estratègic de província ja està en marxa i, a més, "amb bones notícies", ja que, com es va anunciar recentment, la Fundació Hospital Provincial ha adjudicat per 206.000 euros l'adquisició de mobiliari i instal·lació de dos laboratoris d'investigació oncològica per a la Unitat de Teràpies Avançades en la Universitat Jaume I. "Els nous laboratoris podrien ser una realitat a la fi de 2022 o en els primers mesos de 2023", segons Martí.

Martí ha finalitzat la seua intervenció realitzant una crida a institucions i empreses perquè en la mesura de les seues possibilitats recolzen econòmicament aquest projecte "que pretén posar a l'Hospital Provincial en l'avantguarda de la investigació".