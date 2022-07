Naixen en Bioparc València dos porcs espins de l'espècie més gran del món

Amb una longitud que pot arribar als 80 centímetres i un pes de fins el 25 quilos, el porc espí sud-africà (Hystrix africaeaustralis) és tremendament cridaner no només per ser el major d'aquest tipus de rosegadors, sinó per l'espectacular cuirassa que desplega en tindre tot el cos cobert de pues.

Tant l'embaràs com el part han discorregut amb normalitat, però en l'estret seguiment per part de l'equip cuidador, s'ha confirmat que la femella no els atenia, per la qual cosa ha sigut necessari intervenir, segons ha detallat el parc d'animals en un comunicat.

Per açò, ara comença un "intens treball" per a aportar-los el "màxim benestar" i intentar salvar-los mitjançant una complicada criança "a mà", doncs al començament no accepten amb facilitat aquesta alimentació.

Cada dos hores és imprescindible aportar-los els nutrients necessaris utilitzant "mini-biberons" i aquest procés es realitza tant durant el dia com a la nit. Malgrat la delicada situació, les cries comencen a guanyar pes i s'ha establit un protocol d'actuació amb professionals per a atendre i vigilar la seua evolució.

Els progenitors són Pincho i Pincha, els qui fa just un any van tindre a la seua primera cria, Tapa. En l'exhibició educativa 'El cicle de la vida', Bioparc mostra el comportament d'aquesta espècie juntament amb altres mamífers i aus, on es descobreix els mètodes de supervivència en la cerca d'aliment. L'objectiu és que les dos cries s'integren en el grup de Bioparc Fuengirola.

Els porcs espins naixen coberts de pèl i les pues de queratina s'endurixen a poc a poc fins a arribar a una longitud de 40 cm. Aquesta intimidatoria armadura els permet defendre's dels seus depredadors en estarrufar les perilloses pues i amenaçar agitant la cua i emetent un clar grunyit.

Viuen en conilleres i en ocasions aprofiten les d'altres animals, com pot observar-se en Bioparc València, on altres exemplars de puercoespín sud-africà habiten en la conillera de l'oricteropo en la sabana.

Aquests animals estan inclosos en la llista roja de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa) i encara que la seua població és estable, la principal amenaça és la pèrdua d'hàbitat i la persecució per part dels humans, doncs es considera perjudicial per a l'agricultura.