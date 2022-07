Cvirus.- CSIF denuncia un augment del 25% dels contagis per Covid entre el personal sanitari en l'última setmana

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat que els contagis de coronavirus entre els professionals sanitaris dels diferents departaments de la província de Castelló s'han incrementat en un 25 per cent únicament durant l'última setmana.

Per àrees, des de CSIF han detallat que "mentre en el departament de Vinaròs s'han registrat 10 nous casos, en la zona del General de Castelló s'han detectat 44 nous positius, 20 a la de l'Hospital Provincial, 38 a la de la Plana i 3 a l'Hospital de la Magdalena".

"Açò suposa un total de 115 nous casos enfront dels 86 registrats la setmana anterior en els centres sanitaris castellonencs", han detallat des de CSIF, que han indicat que, per la qual cosa es refereix al conjunt de la Comunitat Valenciana, els positius entre els professionals dels departaments de les tres províncies van fregar els 1.100 nous casos únicament en l'última setmana i, per categories professionals, en el personal tècnic auxiliar d'infermeria (TCAE) és on més s'han incrementat aquests nous casos, amb 273 enfront dels 179 de la setmana anterior; en el personal administratiu, amb 98 positius enfront dels 71 de l'anterior setmana; o en el personal zelador, amb 86 casos enfront dels 66 anteriors.

Quant al conjunt de la ciutadania, també en l'última setmana s'han detectat 1.173 nous positius en la província de Castelló, enfront dels 756 contagis registrats la setmana anterior, açò és, un augment de més del 55% en amb prou faenes 7 dies, amb 417 persones infectades més, segons CSIF.

Enfront d'aquestes xifres, des de la central sindical han reclamat a la Conselleria de Sanitat que "prenga mesures per a, a més de reforçar les plantilles sanitàries per a tractar de contindre els efectes d'una setena onada que està demostrant ser extraordinàriament expansiva, insistir en les mesures de protecció tant per als professionals com per a la ciutadania i garantir la qualitat de l'atenció als pacients".