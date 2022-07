Entrevista

Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez son M Clan. En realidad no necesitan presentación, porque hablamos de uno de los grupos españoles más longevos y respetados. A punto de cumplir tres décadas en la música, la banda murciana sigue haciendo vibrar a sus fieles en cada concierto. Precisamente de eso va su último trabajo, un doble álbum de uno de sus aclamados directos.

¿Qué de diferente o de especial tiene un disco en directo respecto a uno de estudio?Lo primero es que el directo se graba en una sesión, en este caso en dos, ya que fueron dos noches en Barcelona, no en un mes, por ejemplo. Esa es la diferencia principal, pero también más cosas, como que tiene otra emoción, hay público... No sé, es muy diferente y el público también se da cuenta de ello.

​¿Mola que, 30 años después, la gente siga sintiendo y vibrando con M Clan?Es que el público sigue ahí, y es una suerte, somos unos privilegiados. Cumplimos ahora 30 años y, tanto nosotros como nuestras canciones, somos ya un clásico. Tocamos más que nunca y a los conciertos está viniendo más gente que nunca.

"Los 'revivals' de Raphael son bastante inexplicables. Yo nunca he conectado con su música, aunque me parece un artistazo. ¡Y conecta con chavales! Eso es porque es un tío carismático y tiene buenas canciones"

​¿Y a qué creen que se debe?Creemos que a los grupos antiguos las nuevas tecnologías nos están viniendo muy bien. Si tu padre guardaba un disco en el armario, ya no lo veías. Al tenerlo aquí [señalan el móvil], el acceso es mucho más fácil. A todos nos viene bien, hace que la música perdure más y no se quede enterrada. También creemos que nuestro éxito se debe, obviamente, a las canciones. Tenemos ahí siete u ocho que son muy conocidas y que, al final, se van multiplicando.

Dicen que tan importante es llegar como mantenerse.Sí. Es que cuando hicimos Usar y tirar y Sin enchufe llegamos a un estatus profesional en el que aún seguimos. De hecho, hemos ganado público en conciertos.

"Estamos observando que en estas últimas giras hay más gente joven que hace diez años"

¡Es que hay una generación nacida después de que publicaran esos discos!Sí, pero observamos que en estas últimas giras hay más gente joven que hace diez años. Están los de siempre y, después, muchos jóvenes que seguramente nos conocieran por sus padres. Y mola. Nos enseña que en la música las canciones que han tenido algo, lo siguen teniendo. Eso no muere. Y les pasa a muchos artistas. Los revivals de Raphael son bastante inexplicables. Yo nunca he conectado con su música, aunque me parece un artistazo. ¡Y conecta con chavales! Eso es porque es un tío carismático y tiene buenas canciones. ¡Estamos hablando de que cuando nosotros salimos Raphael ya era antiguo! En general, las canciones perduran mucho más que el artista. ¡Existen miles de temas que no sabes de quién son!

Aunque eso, ahora, parece que ha cambiado, ¿no?Sí. Ahora un número uno es más efímero. No hay un poso. Antes, el número uno estaba sonando seis meses. Si conseguías llegar, la canción se hacía superfamosa, como nos pasó a nosotros con Carolina. Eran temas que, de tanto sonar en la radio o en la tele, llegabas a aborrecerlas.

¿Les siguen dando mucho la turra con Carolina?¡A mí me han llegado a llamar Carolino! (ríe). Aunque eso fue más en el boom, porque ahora mismo Miedo, por ejemplo, es una canción mucho más famosa que Carolina.



"Ahora todo está tan institucionalizado, vigilado y prohibido que, al final, favoreces solo a los importantes. Hace falta algo más de 'underground'"

Supongo que conocerán la versión que hizo Amaia Romero en OT 2017.Claro. De hecho, pensamos que ella fue la que hizo que Miedo, a pesar de que ya era una canción bastante famosa con M Clan, haya sido mucho más conocida y sus escuchas pegaran un subidón, sobre todo entre las nuevas generaciones.

¿Cuál es el secreto para aguantar juntos tantos años?Hemos pasado casi media vida juntos. Esto es como una empresa familiar, pero, si va bien y funciona, ¿por qué cambiarlo? Esta es nuestra vida, más allá de la personal. Somos como hermanos.

¿Qué queda de aquellos dos chavales que se conocieron durante el servicio militar?Queda lo principal: el proyecto que queríamos hacer y que se hizo realidad. Evidentemente se ha transformado. Ahora estamos más tranquilos, nos gusta hacer las cosas mejor y más despacio. Ya en el mundo pasa todo tan veloz que lo que menos queremos es ir estresados. Cuando empezamos, vivíamos 24 horas por y para la música. Lo demás no existía: ni novias, ni familia, ni hostias.

"Con 20 o 30 años te crees que eres inmortal, lo sientes, pero llega un momento en que miras más hacia atrás que hacia adelante, porque lo que ves hacia adelante a lo mejor no te gusta mucho"

Carlos Tarque está considerado como la mejor voz del rock español. ¿Está de acuerdo?(Ríe) Me halaga, pero no le hago mucho caso, porque no creo que importe. Eso son etiquetas, y no puedo perderme en esa tontería, porque se me puede ir la olla. En el deporte sí hay marcas, pero en la música no.

¿Alguien que se dedique ahora al rock lo tiene más o menos fácil que hace veinte años para conectar con el público?Es una pregunta muy complicada. Ahora tienes las redes para llegar a la gente, pero tienes que conseguir que se interesen verdaderamente por ti. Antes existía una espontaneidad y una ilegalidad... Tú podías tocar en el bar de un colega donde, incluso viniendo la Policía, no pasaba nada. Ahora todo está tan institucionalizado, vigilado y prohibido que, al final, favoreces solo a los importantes. Hace falta algo más de underground. Además, antes se invertía o se apostaba por un grupo que pensabas que triunfaría en cuatro o cinco años, por ejemplo, que es lo que pasó con nosotros. Ahora en cinco años estás muerto. Quieren que tengas el hit ya y 100.000 seguidores en las redes.

Pero no se puede ir en contra de la realidad que son las nuevas tecnologías, ¿no?Ya. El gran cambio desde que nosotros empezamos ha sido la revolución digital. Y, dentro de eso, las redes sociales. Es imposible que un artista sobreviva sin redes sociales. Ahora ya no se pegan carteles, tu trabajo se pone ahí. Antes, el triunfo era que te fichara una compañía y te grabara un disco; ahora te lo haces en casa.

"Amaia Romero ha hecho que 'Miedo', a pesar de que ya era una canción bastante famosa con M Clan, haya sido mucho más conocida y sus escuchas pegaran un subidón"

¿Y cómo se han adaptado a estos nuevos tiempos?De una forma natural y con un buen equipo detrás, pero sin volvernos locos. ¿Nosotros qué sabemos hacer? Canciones, tocar en directo y pasarlo bien. Pues esa es nuestra esencia. No podemos inventarnos lo que no somos.

También han cambiado los sonidos. Mira que si ahora les exigen que hagan lo que está de moda...Eso es una leyenda. ¿Tú crees que a unos tíos de 50 años les puede llegar un productor y pedirles que hagan trap? Si nos dieran 50 millones de euros, lo haríamos (ríen). Cuando quisimos hacer cambios hacia algo más comercial, lo decidimos nosotros, nadie nos lo pidió. De todas formas, nos parece bien que existan todo tipo de estilos.

En Quédate a dormir cantaban "que pasen 30 años antes de mañana". Y ya han pasado casi la mitad.Ahora tendríamos que hacer una canción que diga: 'vete de aquí, que han pasado ya 30 años y no te soporto' (ríen). Cuando la escribí, no pensé en el paso del tiempo. Con 20 o 30 años te crees que eres inmortal, lo sientes, pero llega un momento en que miras más hacia atrás que hacia adelante, porque lo que ves hacia adelante a lo mejor no te gusta mucho. Y ahí es cuando hay que ser sincero con uno mismo y entender que la energía se va agotando y hay que canalizarla.



"Si nos dieran 50 millones de euros, haríamos trap"

Sin Enchufe era un juego de palabras, porque habían llegado al éxito sin ningún tipo de contacto. ¿Eso no es lo habitual en la industria?Es que llegar con enchufe es lo habitual. Pero no quiere decir que el grupo funcione, ¿eh? De todas formas, para la industria es mucho más atractivo un loser que un win. Alguien que tenga algo turbio. Los hijos de los que tienen pasta triunfan uno de un millón. La gente los mira, pero con prejuicios. Mira Tabuerete y su vocalista, Willy. El grupo es bueno y compone de puta madre, pero no deja de ser el hijo de Bárcenas. Eso es un coñazo y, encima, es de por vida. Y para ellos es un hándicap, y no tendría que ser así. Eso a nosotros no nos pasa, porque somos de pueblo (ríen).



M CLAN Formado actualmente por Carlos Tarque (voz) y Ricardo Ruipérez (guitarra), el grupo se creó en Murcia en 1993 con una evolución de estilo que va desde el rock de influencia sureña de sus dos primeros discos a sonidos más comerciales. Con 13 discos en el mercado, entre álbumes de estudio, directos y recopilatorios, suyos son éxitos inolvidables como 'Carolina', 'Llamando a la Tierra', 'Miedo', 'Quédate a dormir' o 'Maggie despierta'.