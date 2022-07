La ILC, l'AVL, Fundació Mallorca Literària i Consell de Menorca impulsen el programa 'Lletres Compartides'

Segons ha informat l'AVL, el projecte, que naix amb la intenció de sumar a altres organismes en els pròxims mesos, "també vol posar en relació els escriptors dels diferents territoris de parla catalana amb tot el sector de la creació i la promoció literària d'altres territoris".

Es tracta, segons explica, d'un projecte pensat "a llarg termini" que permetrà consolidar "un espai literari comú". Per a aquest impuls, es duran a terme sessions informatives, intercanvi d'autors i un club de lectura virtual. El programa està dividit en quatre blocs, pensats per a fomentar el coneixement i l'intercanvi dels autors.

Així, d'una banda, s'han preparat sessions informatives virtuals dirigides a personal bibliotecari, docents i altres mediadors del món literari per a parlar de diversos autors que, per circumstàncies diverses, no són tan coneguts en la resta d'espais de l'àrea lingüística.

Els prescriptores que s'encarregaran de les sessions virtuals són, per part de la Comunitat Valenciana, Anna Ballester; per Mallorca, Jaume C. Pons Alorda; de Menorca, Ismael Pelegrí, i per Catalunya, Anna Guitart.

La segona fase del projecte consisteix en les visites d'autors d'uns territoris a uns altres, amb una selecció d'entre els 30 escriptors dels quals prèviament s'haurà parlat en les sessions informatives. En aquest cas, es programaran activitats literàries en biblioteques, col·legis i festivals i cadascun dels quatre territoris rebrà a tres autors, de manera escalonada entre octubre i desembre. Gràcies a la col·laboració de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, els autors també podran relacionar-se amb escriptors locals.

El tercer bloc del programa consisteix en un club virtual de lectura dirigit a tots els estudiants universitaris de l'àrea lingüística, que es durà a terme en col·laboració amb la Xarxa Vives d'Universitats. Finalment, el quart bloc és el de la comunicació del projecte a través de la creació d'informes amb fitxes de 30 autors, una pàgina web, difusió en els xarxes o postals literàries.

Cada territori ha triat deu autors que sumen un total de 30 creadors, amb representació de diferents estils i gèneres: poesia, literatura infantil i juvenil, novel·la o contes. Una selecció d'aquest grup inicial tindrà programades activitats literàries en biblioteques, col·legis i festivals i es mouran pel territori per a donar-se a conéixer i establir vincles amb altres autors i institucions.