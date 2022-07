Ucraïna.- Burjassot acull un concert solidari per a recaptar fons i productes

Els assistents al recital poden col·laborar amb la causa a través de donacions destinades a l'economat que Juntos por la Vida gestiona per als refugis ucraïnesos a la Comunitat Valenciana a la localitat de Llíria.

Allí s'arreplega roba, aliments no peribles, bolquers i altres productes per a la cura de la infància o per a la higiene personal, recorda la fundació.

També es poden realitzar donacions solidàries a través la ferramenta digital Bizum (número 05152) o en el compte corrent de l'ONG (ÉS73 3159 0073 2026 6819 3820).