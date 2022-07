El musical 'Hollywot' viatja al cinema dels 40, 50 i 60 amb "les millors bandes sonores" al Talia

L'obra -creada en plena pandèmia i estrenada al maig de 2021- arriba al Talia amb cançons adaptades i originals en castellà i en anglés que segueixen la història musical. Totes elles, bandes sonores de pel·lícules del segle passat, encara que també hi haurà algunes "més modernes" portades a l'estil de Las Wot.

La funció, dirigida per Chus Moreno es converteix en una història que mostra que "cal creure en els somnis i perseguir-los coste el que coste, perquè passe el que passe al final, el més important és el camí".

Així ha definit el muntatge Yolanda García, que ha presentat aquest dimecres el musical en una roda de premsa juntament amb Sandra Miralles I Virginia Vila, les altres dos integrants de las Wot i la directora del muntatge, Chus Moreno.

El musical explica la història del viatge de la Wot per a conquistar Hollywood. Juntes durant tot aquest llarg trajecte viuran moments "únics, divertits i tibants però sobretot molt emocionants".

Per la seua banda, la directora del musical ha subratllat que Las Wot "són molt sinceres, tant en el que fan com en el que són". Així mateix, ha assenyalat que "s'ho passen tan bé en l'escenari que el públic ho gaudeix molt".

"La idea d'utilitzar una sèrie d'elements era no recarregar l'escenari, que la imaginació realment existisca, amb la il·luminació i la música. Fa falta elements, però volíem transportar a la gent a llocs, una cosa que crec que que hem aconseguit", ha asseverat Moreno.

PROBLEMÀTIQUES ACTUALS

D'altra banda, les artistes han assenyalat que "algunes cançons s'han adaptat a les problemàtiques actuals". Algunes d'elles, sobretot les que són en castellà expliquen les dificultats i les pors de las Wot. "És una mica una mescla perquè el que sap molt d'aquest tipus de música no senta el mateix, sinó que veja com es pot adaptar a una actualitat ficada en un viatge en els 50", han completat.

Així mateix, han destacat que el muntatge "no es tracta d'un tribut de The Andrews Sisters, és una obra per a tots els públics i totalment familiar". "No repetim cançons ja cantades, sinó que les estem adaptant dins del guió, algunes en castellà, unes altres en anglés, i es respecta el text perquè el que estem explicant puga portar al públic a un altre lloc", ha posat l'accent Vila.

"Crec que és una manera que la gent torne a escoltar cançons que ha escoltat probablement 1.000 vegades, les coneixen però les gaudiran des d'una altra perspectiva", ha subratllat Miralles. A més, al llarg del muntatge han destacat que incorporen "molt de ball, hi ha fins a Bollywood". "Som bastants fidels al que fem, perquè és el que ens agrada", han conclòs.