Tornen els punts de salut sexual als festivals de música

Es podran trobar els punts informatius en festivals com Big Sound, Concerts de Vivers, Homenatge a la Ruta, FIB, Diversity, Iboga Summer, LOW, Arenal Sound, Medusa Sunbeach o Rototom Sunsplash.

Es tracta de campanyes de sensibilització on es realitzen accions orientades a abordar l'atenció preventiva al VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS), els seus mecanismes de transmissió i les proves de detecció.

Segons dades de la Conselleria de Sanitat arreplegats per la coordinadora, un total de 354 persones van rebre un diagnòstic de VIH en 2020 a la Comunitat Valenciana. En homes, la franja d'edat que va concentrar més casos va ser la de 20 a 44 anys, similar a la majoritària en dones (25-49 anys).

Prèviament, l'última enquesta realitzada per CALCSICOVA en els festivals de 2019 va revelar que el 48% dels jóvens no utilitzava preservatiu o solament ho feia en ocasions esporàdiques, mentre el 63% mai s'havia realitzat la prova del VIH.

Però l'entitat recorda que quasi un 40% de les persones amb VIH que prenen tractament i que tenen càrrega viral indetectable transmeten el virus. També prevé contra els "falsos mites", doncs més del 13% dels enquestats va afirmar creure que el VIH es transmet amb una besada i el 37% no diferenciar el VIH de la sida.

Per tot açò, l'acció del voluntariat en festivals consisteix a oferir informació, formació i sensibilització sobre la promoció de la salut sexual i la prevenció de VIH i altres ITS mitjançant la prova ràpida i un diagnòstic precoç.

Els punts de salut sexual i de trobada positiva s'enfoquen en la reducció de l'estigma associat al VIH, que causa la discriminació social i laboral cap a les persones seropositives, entre altres problemes de salut pública com l'epidèmia oculta; és a dir, les persones que tenen VIH i no ho saben per no acudir a fer-se les proves.