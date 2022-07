AMP.- El presumpte assassí de Marta Calvo es defèn: "Em vaig sentir un desgraciat. Només volia passar una bona estona"

Jorge Ignacio, amb antecedents per trànsit de drogues, està sent jutjat des de fa quatre setmanes en l'Audiència Provincial de València davant un jurat popular pels presumptes crims i des que es va entregar a la Guàrdia Civil, al desembre de 2019, sempre ha mantingut que la mort de Marta Calvo va ser un accident i ha negat la resta de successos.

L'acusat, de nacionalitat colombiana, s'enfronta, tal com reclama Fiscalia, a 130 anys de presó per 11 delictes d'abús sexual -tres d'ells com a mitjà necessari per a un delicte d'homicidi i set per a un delicte de lesions-; i un delicte contra la salut pública. Per la seua banda, els pares de Marta Calvo, els qui exerceixen en el procediment com a acusació particular, demanen per a l'acusat la presó permanent revisable. Les altres víctimes personades en la causa també reclamen aquesta pena. La defensa sol·licita l'absolució.

Jorge Ignacio, qui ha manifestat durant el juí el seu desig de respondre únicament la seua advocada, al jurat i a la presidenta del tribunal, ha negat haver patit algun incident amb alguna xica, haver violat a una dona o haver-li coaccionat la seua llibertat. El que sí ha reconegut és haver contractat servicis sexuals de prostitutes i haver celebrat 'festes blanques' "consentides". "La resta són manifestacions malintencionades", ha dit.

L'acusat, a la presó provisional des de fa dos anys i set mesos, ha afirmat que contractava servicis sexuals a través de prostíbuls o portals webs en els quals s'anunciaven les xiques i ha afegit que en un 40% d'ocasions demanava fer "festes blanques": "Però això no ho vaig inventar jo. Jo no sóc el precursor d'eixe tipus de coses", ha postil·lat.

En eixe tipus de festes, ha assegurat que tant ell com la xica consumien la droga però ha negat que la introduïra voluntària o involuntàriament per les seues parts íntimes: "Mai. Això no té sentit. Per què ho vaig a posar ací?", ha preguntat.

L'acusat ha indicat que en eixe moment no traficava ja amb drogues i pagava els servicis de les joves amb els diners que guanyava com a pintor o arreplegant fruites, uns 900 euros al mes. "Jo sóc una persona molt treballadora i efusiva. Ací em desfiguren i em deshumanitzen les persones que venen a declarar", ha lamentat.

També ha descrit que comprava la cocaïna que consumia a terceres persones i preguntat per si va intentar asfixiar a una de les joves amb les quals va contractar servicis sexuals ha dit: "Mai. Per què motiu vaig a fer això a una dona o a un ésser humà? Va en contra de tots els meus principis encara que se'm pinte com un monstre".

Sobre l'incident que va mantindre amb una altra de les víctimes, Arliene Ramos, en un pis a València, l'acusat ha explicat que va contractar els seus servicis amb una 'festa blanca' i transcorreguda l'hora, se'n va anar. "Va començar ella a actuar de forma erràtica. Em vaig vestir i em vaig anar d'allí sense més. No la vaig veure convulsionar", ha afirmat, i ha afegit que es va assabentar que havia mort perquè li ho va dir la Guàrdia Civil quan es va entregar després de la desaparició de Marta Calvo. "Vaig pensar que era un fanal", ha afegit.

CAS MARTA CALVO

Una bona part de l'interrogatori de l'acusat s'ha centrat en la mort i desaparició de Marta Calvo. Jorge Ignacio ha explicat al jurat, al que s'ha dirigit en nombroses ocasions, que va contractar els seus servicis sexuals i se'n van anar a Manuel, municipi en el qual tenia llogada una casa.

"En Manuel es va desenvolupar tot normal i després de diverses hores em va dir que portava dos dies de festa i que no se sentia bé, que paràrem. Es va donar una dutxa i ja està. Ens gitem. La qüestió va començar quan em vaig despertar i li ví un gest estrany. La vaig moure i també vaig notar que el tacte era estrany. No li vaig trobar pols i no respirava. Se'm va vindre el món damunt", ha manifestat.

Seguidament, ha explicat que no va cridar el 112' perquè es va sentir "molt desgraciat". "L'única cosa que volia era passar una bona estona i mira amb el que em trobe. Em venen al capdavant els antecedents per droga, que sóc colombià, que estic en un servici sexual... Vaig pensar a suïcidar-me. No li vaig notar signes vitals i segurament portava temps així, així que no em va paréixer ja oportú cridar el 112'", ha exposat.

No obstant açò, va esperar per a suïcidar-se perquè l'endemà, segons ha narrat, arribava la seua mare de Mallorca per a passar junts el seu aniversari: "Vaig voler esperar i acomiadar-me d'ella en un acte d'egoisme", ha afirmat.

Així, davant l'arribada de la seua mare, va pensar a desfer-se del cadàver: "Si haguera tingut una cotxera, haguera entrat el cotxe i haguera ficat el cos. Però com no ho hi havia, no em va paréixer prudent traure l'embalum i per açò decidisc traure a Marta com ben se sap", ha dit. "Vaig fer una cosa terrible -ha afegit-. La vaig traure de casa d'eixa manera i ara no troben moltes proves. No sé fins a quin punt són exactes les ciències forenses", ha qüestionat.

Va tardar 21 dies a entregar-se perquè "tenia por" i en eixe període va estar per la zona de La Safor i dormint en portals "i altres llocs". "Volia llevar-me la vida, estava molt desesperat, però quan un es veu enfront de la mort, pensava... Si no li he llevat la vida a ningú, per què em vaig a llevar la meua? I al final no vaig poder i preferia quedar-me, amb el que això m'ha costat. No saben el que he patit dos anys en aquesta situació", ha asseverat.

"LA DONA ÉS EL MÉS BONIC QUE HI HA"

Finalment, el 4 de desembre de 2019 va acudir sobre les 3 hores a la caserna de la Guàrdia Civil i es va entregar juntament amb una carta que havia escrit en la qual narrava el succeït amb Marta Calvo. "Vaig explicar el que havia passat almenys deu vegades", ha dit, després d'assegurar que no considera que les dones siguen un objecte: "La dona és un ésser humà, és el més bonic que hi ha. Com va a ser un objecte?", ha preguntat. També ha dit que per a ell la sexualitat és "quasi sagrada".

L'acusat ha conclòs asseverant que no ha canviat la seua versió en cap moment durant el procediment: "Senyors del jurat, jo només vaig explicar el que va ocórrer. Punt. Havia d'estar en pau amb la meua consciència i que la família d'aquesta pobra dona sabera el que havia ocorregut", ha asseverat.