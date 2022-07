Ferran Barberà pren possessió com a diputat de Compromís en substitució d'Oltra

A l'inici del ple, Barberà ha promès el càrrec, un escó que inicialment corresponia a Teresa García per l'ordre de la llista electoral però al que ella va renunciar per a dedicar-se al seu lloc com a directora general d'Emprenedoria.

Nascut en 1991, el nou diputat de la coalició va ser triat en 2015 regidor del seu poble, Guadassuar (València), en les delegacions de Cultura, Festes i Patrimoni, un càrrec que va revalidar en 2019 assumint les responsabilitats de Cultura, Joventut i Turisme. Un any abans va començar a treballar com a professor de clarinet.

A nivell orgànic, Barberà va formar part de l'executiva comarcal del Bloc entre 2016 i 2021, després del que des de juny de 2021 és membre de l'executiva nacional de Més-Compromís (antic Bloc) com a secretari de Formació i Convencions Nacionals.

A més, després de formar part de la coordinadora nacional de Joves-PV des de 2018, el febrer passat va entrar en la comissió de Garanties i en la coordinadora comarcal de la Ribera Alta (València) de l'organització juvenil de Compromís.