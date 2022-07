Bueno es compromet amb els rectors a treballar en "el millor pla de finançament" i donar-li estabilitat pressupostària

Bueno ha tancat la ronda de contactes amb els màxims responsables de les cinc universitats públiques valencianes a través de reunions institucionals en les quals ha analitzat els principals reptes de les universitats i les seues prioritats de cara al pròxim curs acadèmic.

Des que prenguera possessió el passat 16 de maig, la consellera ha mantingut trobades amb la rectora de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre; la de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Eva Alcón; Universitat Politècnica de València (UPV), José Capilla; Universitat d'Alacant (UA), Amparo Navarro; i Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH), Juan José Ruiz.

Aquestes dos últimes reunions de treball van tindre lloc aquest dimarts i van posar fi a la sèrie d'entrevistes que la consellera ha tingut per a "definir les línies de treball per als pròxims mesos i treballar al costat de les universitats públiques valencianes en tots aquells assumptes en els quals estiguen implicades, tenint en compte, a més, les particularitats de cadascuna d'elles", informa la Generalitat en un comunicat.

Tant la rectora de la UA com el rector de la UMH van valorar aquestes trobades i van destacar la importància de seguir en aquesta línia perquè la interlocució entre la Generalitat Valenciana i les universitats siga constant.

Entre les diferents qüestions de l'agenda comuna, un dels temes prioritaris va ser el pla de finançament de les universitats que tant Amparo Navarro com Juan José Ruiz van qualificar com a urgent, extrem en el qual la consellera va coincidir i es va comprometre a seguir treballant per a aconseguir el millor pla de finançament dotant-lo d'estabilitat pressupostària.

Amparo Navarro, que en aquests moments ocupa la presidència de torn de la Conferència de rectores i rectors de les universitats públiques valencianes, CRUPV, va recordar, a més, la tradicional demanda que el finançament universitari s'eleve a l'1% del PIB. L'objectiu, va dir, "és atendre a dos dels problemes més apressants i que més temps portem arrossegant: la falta d'equitat i la insuficiència financera".

Amparo Navarro va aprofitar la trobada per a informar a la consellera de l'aprovació de les memòries de tres nous graus que ja han sigut enviats a l'Aneca per a la seua acreditació després de l'aprovació, la setmana passada, en Consell de Govern. Es tracta del grau d'Enginyeria en Intel·ligència Artificial i d'Enginyeria Aeroespacial, per part de l'Escola Politècnica Superior i el grau de Logopèdia, a proposta de la Facultat de Ciències de la Salut. La implantació dels mateixos per al curs 2023-24 dependrà de l'agilitat en els tràmits tant en el Ministeri com, posteriorment, en la pròpia Conselleria.

Després de la reunió de treball, les dos mandatàries es van desplaçar fins al Parc Científic per a presentar oficialment al nou gerent, Esteban Pelayo i mantindre una trobada amb les investigadores del Pla GenT de captació de talent afavorit per la Conselleria d'Innovació. En finalitzar les reunions, la comitiva va visitar les obres de la primera fase del nou edifici del Parc Científic.

Quant a la UMH, Juan José Ruiz va rebre a Josefina Bueno al costat de l'equip rectoral i, després d'una conversa amb tots ells sobre les línies estratègiques que s'han d'abordar de cara al pròxim curs, el rector i la consellera van analitzar els principals reptes que té la universitat Miguel Hernández d'Elx de cara al pròxim curs com la importància de garantir la sostenibilitat del sistema universitari i la reducció de la temporalitat.

TAXA DE REPOSICIÓ

Per a açò, el rector va remarcar les "limitacions que l'actual taxa de reposició imposa al desenvolupament i consolidació de la plantilla d'una universitat jove com la UMH, per la qual cosa l'eliminació d'aquesta taxa és un aspecte molt necessari".

Durant aquestes trobades, la consellera també va tractar la situació en la qual es troben les universitats ara que es liquidarà el deute històric. El Consell ha destinat des de 2016 més de 730 milions d'euros per a acabar en aquest 2022 amb el deute històric contret amb les universitats públiques valencianes, complint amb el pagament íntegre dels compromisos de finançament adquirits per la Generalitat en el conveni de 2008.