Merino preveu presentar-se a les primàries de Ciutadans "si es donen totes les circumstàncies"

Així s'ha pronunciat Merino en atenció a mitjans aquest dimecres en Les Corts, on ha indicat que està molt "orgullosa i contenta" d'ocupar el lloc de portaveu encara que en el seu moment li arribara "de rebot". Per tant, ha indicat que "si el partit i els afiliats ho consideren", continuarà amb la seua tasca.

Per açò, ha indicat que "en principi, si el moment així ho indica", es presentarà a les primàries. "No només he d'estar disposada, han d'estar contents en el partit amb la meua tasca", ha agregat.

Per açò, ha indicat que "si es donen totes les circumstàncies", serà candidat a les primàries per a presentar una candidatura que al seu juí, no ha de "diluir-se en altres sigles". Per a Merino, seria "un error diluir-se" i ha reivindicat l'espai d'aquest "projecte liberal".