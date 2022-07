Una empresa valenciana crea el primer joc de taula amb blockchain i personatges NFT

D'aquesta manera, es pot convertir en un joc de taula "infinit" i jugar "des de qualsevol part del món", segons ha informat la firma en un comunicat.

En el joc, amb diversos nivells de dificultat, s'acumulen punts i, mitjançant tecnologia blockchain, que permet emmagatzemar i registrar actius digitals dins d'una cadena de blocs, es canvien per NFTs de reconeguts personatges i dirigents mundials creats per coneguts dissenyadors.

D'aquesta manera, permet a més incorporar l'art a aquesta activitat "per a donar-li valor i donar l'oportunitat a nous artistes que s'estan donant a conéixer a través de la plataforma". A més de diferents graus de dificultat en les preguntes del joc també existeixen diferents temàtiques com a història, geografia, art, ciència o entreteniment.

L'edat d'inici és de 8 anys i per a canviar els punts per NFT sempre és necessària la firma d'una persona major d'edat. Aquest joc utilitza tecnologia blockchain per a poder premiar a les persones pel seu coneixement i ja està disponible en castellà i anglés.

Tal com explica el seu CEO, Bodgan Tapu, "el nostre objectiu és tornar a despertar la il·lusió de la societat per la cultura i fer-la accessible i entendible. Es tracta d'un model que trenca amb el model tradicional d'ensenyament perquè qualsevol persona pot divertir-se de manera lúdica".

En aquesta línia, afig que, a través d'ell, "es reforça la pràctica educativa mitjançant ferramentes tecnològiques que milloren la implicació de les futures generacions".

World Change Game, que va iniciar aquest projecte a través d'una campanya de prevenda, atorga certs avantatges com NFT especials que acumularan valor amb el pas del temps als primers usuaris d'aquest joc tecnològic.

Aquesta startup és la primera companyia a agregar la tecnologia blockchain a un producte físic. El seu CEO compta amb una dilatada trajectòria empresarial en diferents sectors i països que li han permès "tindre una clara visió de com serà la indústria del joc i l'educació en els pròxims anys", assenyala l'empresa.

L'objectiu de World Change Game és ser una companyia internacional i que el seu joc World Challenge NFT siga "un referent utilitzat per milions d'usuaris en l'univers blockchain dins dels jocs play to earn (P2I)".