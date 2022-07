Carta de l'acusat de matar Marta Calvo: "Tem que em vegen com un monstre assassine de dones que no sóc"

Aquest és la missiva que l'acusat va entregar a la Guàrdia Civil al desembre de 2019 quan va acudir a la caserna després de quasi 15 dies que Marta Calvo desapareguera. Es va presentar voluntàriament per a assegurar que es tractava d'un accident i en eixe acte va donar la carta als agents.

Precisament aquesta carta s'ha llegit durant el juí que se celebra des de fa quatre setmanes a l'Audiència Provincial de València contra l'acusat davant un jurat popular abans del seu torn de paraula.

"Sóc Jorge i açò és un accident", comença dient en la carta que va entregar a la Guàrdia Civil, per a seguir: "Mai em vaig imaginar que la meua vida fora a acabar d'aquesta manera".

En la carta, prosseguia: "En la matinada del 7 de novembre vaig contractar el servici d'una jove i em queia molt bé. Respecte i amo a les dones. Eixa nit vam ser a la meua casa i vam estar unes quantes hores de festa. Ella em va dir que no se sentia bé, que portava dos dies de festa i vam parar".

"Quan em vaig despertar em vaig donar compte que ella havia mort. Em vaig deixar portar pel pànic i no vaig saber qué fer més que voler morir al costat d'ella. Vaig pensar a desfer-me del cos de la xica però com no podia traure-la jo sol, vaig pensar a comprar una serra per a tallar les seues extremitats. Això va ser el que vaig fer i l'endemà, quan em vaig despertar, vaig anar i vaig posar les bosses en dos contenidors d'Alzira i Silla", agregava.

I assegurava: "Escric açò per a deixar prova que la meua mare no va tindre res a veure ni va saber d'açò tan terrible que va ocórrer. Ella va arribar el 8 de novembre a la nit de Mallorca, que és on viu, perquè eixe dia era el meu aniversari, i encara que em va notar preocupat, mai va saber per què".

"És terrible per a mi estar escrivint aquestes paraules però la por de morir a la presó no em deixa viure. I encara que va ser un accident tem que em prenguen per un monstre assassine de dones el qual no sóc. Per açò preferisc morir i enfrontar-me a la justícia divina, però no deixe de pensar en la meua mare. Li demane a ella que em perdone, he sigut ignorant. Espere en una altra vida poder fer-la feliç, és el més bell que he tingut en aquesta vida. Sent no haver-li-ho demostrat. Perdó també a la mare de la xica, va ser un accident", concloïa.