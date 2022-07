Aumentan casi un 16% en un año las personas que viven en la calle en Barcelona: ya son 1.231

La Fundació Arrels contó un total de 1.231 personas durmiendo en la calle en Barcelona durante el último recuento que hizo la noche del 15 de junio. La cifra es casi un 16% superior a la de 1.064 personas encontradas el año pasado y prácticamente la misma que en 2020 (1.239).

Los 522 voluntarios que participaron en el recuento recorrieron 61 barrios de la ciudad. Además, el equipo de calle de Arrels ha aportado su conocimiento sobre zonas a las que no se pudo ir aquel día y donde tienen constancia que también duerme gente en la calle.

Por distritos, Ciutat Vella concentra el 28% del total, con 344 personas, seguido del Eixample con el 24%, 297 personas; y Sants-Montjuïc, con 183 (15%).

A continuación están los distritos de Sant Martí con 159 personas durmiendo en la calle (13%), Horta-Guinardó, con 67 personas (5%); Nou Barris, con 54 personas (4%), Les Corts, con 43 (3%), Sarrià-Sant Gervasi, con 34 (3%); Gràcia, con 32 (3%); y Sant Andreu, con 18 personas (1%).

La noche del 15 de junio los voluntarios recorrieron la totalidad de Ciutat Vella, Sant Martí y Les Corts y casi todo el Eixample, Sants-Montjuïc y Gràcia. Solo se pudo alcanzar una zona de Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris y Sant Andreu.

La cifra de personas que duermen en la calle obtenida por Arrels en sus recuentos ha ido en aumento desde 2016 hasta 2020, cuando se llegó a 1.239 personas. El 2021 la cifra cayó a 1.064 y este año ha vuelto a repuntar hasta 1.231.

El director de Arrels, Ferran Busquets, ha reclamado a las administraciones más recursos para las personas sin hogar, un problema que ha alertado, afecta cada vez más a una gran parte de la población y que tiene que ver con el acceso a derechos básicos como la vivienda.

Garantizar el derecho a la vivienda

Precisamente por eso, Arrels ha reclamado garantizar el derecho a la vivienda, más allá de los servicios sociales. La entidad ha constatado que la vivienda pública no supera el 2% en Barcelona y las personas sin hogar tienen dificultades para acceder. Ha lamentado que no se ha logrado el objetivo de llegar a las 150 viviendas siguiendo el modelo 'Housing First' y ha pedido más facilidades para que estos colectivos accedan a vivienda pública y a promociones habitacionales específicas para personas sin hogar.

Por otro lado, la organización ha pedido modificar la normativa de la Mesa de Emergencias Sociales de Barcelona para que las personas sin hogar puedan acceder a una vivienda de alquiler social. Ha añadido que este acceso tampoco tiene que estar condicionado por la carencia de recursos económicos, el estado de salud de la persona o el consumo de tóxicos.

Por último, ha propuesto abrir espacios pequeños en cada barrio para que centenares de personas dejen de dormir en la calle. El objetivo es superar el modelo actual de albergues "masificados" y con lista de espera y ofrecer un lugar seguro donde pasar la noche y adaptado a las diferentes necesidades.