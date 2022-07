El nombre d'articles de científiques de la UV puja un 13,34% en un any, segons CWTS Leiden Ranking

El nombre d'articles de científiques de la Universitat de València (UV) ha augmentat un 13,34 per cent en un any, segons reflecteix el CWTS Leiden Ranking mesura l'impacte i la col·laboració científica, la publicació d'accés obert i la diversitat de gènere a partir d'una classificació d'universitats seleccionades pel nombre de publicacions indexades en Web of Science, en un període de quatre anys.