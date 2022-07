Cvirus.- Els contagis es dupliquen a la Comunitat Valenciana en passar de 4.812 a 8.789 en una setmana

20M EP

NOTICIA

Els contagis per coronavirus s'han duplicat en una setmana a la Comunitat Valenciana en passar dels 4.812 notificats divendres passat als 8.789 del dia hui, segons les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat, amb els casos confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens. La xifra de morts des de l'última actualització és de 18 persones, dos menys que el divendres anterior.