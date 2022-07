Ciutat de la Llum, a punt per a la seua reobertura com a estudis de cinema

Fa unes setmanes, el president, Ximo Puig, va anunciar que el Consell va aconseguir la supressió de les restriccions que, "per una roïna gestió de l'anterior govern", impedien desenvolupar en Ciutat de la Llum activitats econòmiques fins a juny de 2027, recorda l'administració autonòmica en un comunicat.

Així doncs, els 320.000 metres quadrats de superfície i platós de Ciutat de la Llum inicien des d'aquest divendres una nova marxa i ja estan a punt per a reprendre l'activitat cinematogràfica.

Els espais naixen renovats i adaptats a les noves necessitats que el mercat audiovisual demanda actualment, amb la intenció de convertir la indústria del cinema en un potent actiu que impulsarà l'economia valenciana.

D'aquesta manera, s'han agilitzat les tasques de condicionament i engegada de totes les instal·lacions, després del que els platós 1 i 2 ja estan disposats per a poder acollir els primers rodatges.

PRIMERS RODATGES A FINAL D'ANY

Paral·lelament s'acceleren les reunions amb empreses de rodatge i d'audiovisuals que ja estan interessades a treballar en els estudis d'Alacant. Des de la Generalitat es manté una postura dialogant i oberta per a escoltar les propostes i es preveu que Ciutat de la Llum puga acollir a la fi d'any els primers rodatges.

En aquesta nova etapa, el Consell preveu que l'activitat en aquestes instal·lacions genere una inversió productiva a la Comunitat de prop de 850 milions d'euros en cinc anys, entre creació d'ocupació, pernoctacions i contractes de servicis per a situar Alacant "al capdavant de la reactivació econòmica de tot el territori valencià".

"El sector audiovisual compta amb l'impuls i el suport decidit d'aquest Consell, que treballa des del primer dia per a potenciar el seu creixement. Unes instal·lacions que havien quedat bloquejades per al desenvolupament de qualsevol activitat econòmica, especialment cinematogràfica, després que la nefasta gestió dels anteriors governs al Botànic portaren a la imposició d'una sanció per part de la Comissió Europea, que va tindre unes repercussions econòmiques milionàries", manifesta la consellera d'Innovació, Josefina Bueno, per a ressaltar el posicionament d'Alacant com a sinònim de progrés i referent del mercat audiovisual europeu.

Per la seua banda, el director general de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat (SPTCV), Antonio Rodes, destaca que la demanda per part de les productores cap a Ciutat de la Llum ja és tangible, fins i tot abans d'eixir a la promoció i a la comercialització: "De fet, nombroses productores han mostrat ja el seu interés per començar a fer produccions".