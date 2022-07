Labora ofereix 800 places per a estudiar alemany, francés i anglés en el seu campus virtual des d'aquest divendres

La durada dels cursos corresponents als nivells A1 i A2 és de 150 hores, mentre que els de nivell B1 i B2 són 240 hores. Tots aquests cursos són completament en línia, amb el qual les persones matriculades poden realitzar-ho en qualsevol moment del dia, així com qualsevol consulta als tutors dels cursos, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Per a accedir als cursos és necessari figurar com a demandant d'ocupació o inscriure's en Labora. Una vegada inscrites, les persones interessades han de matricular-se en la web del servici públic d'ocupació. Per a resoldre els dubtes sobre la inscripció en els cursos, Labora ha publicat en el seu canal de YouTube un tutorial amb els passos i amb la documentació que és necessària per a poder accedir al campus.

Cal ressaltar que aquesta formació està dirigida prioritàriament a persones desocupades encara que subsidiàriament poden participar persones ocupades, és totalment gratuïta i compta amb el suport de la Unió Europea, que cofinança aquests cursos a través del Fons Social Europeu.

CURSOS DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

D'altra banda, Labora ofereix també en el campus virtual cursos en competències transversals, que han experimentat en les últimes edicions un considerable augment d'alumnat matriculat. Aquests cursos, el període de matrícula dels quals s'obri cada mes, han vist triplicar-se el nombre d'alumnes participants, de manera que mentre en l'edició número 16 es va comptar amb 224 persones matriculades, en la convocatòria 18 aquesta quantitat ha ascendit a 650, triplicant d'aquesta manera les persones matriculades.

Aquests cursos tenen com a objectiu millorar la inserció laboral de les persones desocupades i formar-les en les competències més demandades pels sectors productius de la Comunitat. S'han triat entre les 20 especialitats que milloren les habilitats personals i interpersonals més demandades per les empreses en l'hora de seleccionar al personal: comunicació, lideratge, tècniques per a afrontar l'estrés o la gestió del temps, entre uns altres.

La seua durada és de 25 hores, estan tutoritzats i doten a aquelles persones que els cursen d'un diploma d'aprofitament. Com que també són en línia, estan disponibles per a la seua realització durant les 24 hores del dia.