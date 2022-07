Cinema Jove estrena un documental amb imatges inèdites dels anys de joventut de Berlanga

La projecció de 'El joven Berlanga' està programada per a aquest dissabte 2 a les 17.30 hores en el Rialto, amb la presència del seu director i productor, Chechu García-Berlanga, nebot nét del mític cineasta, anuncia Cultura de la Generalitat.

El relat del documental comença en València un 12 de juny de 1921 i finalitza en 1947, moment en el qual Berlanga decideix anar-se'n a Madrid a estudiar cinema. És també el retrat d'una època convulsa en l'aspecte polític en la qual, no obstant açò, el cinema va ser guanyant la partida a altres formes d'entreteniment.

Prenent com a base documental les pròpies memòries de Berlanga i testimoniatges de personalitats de la cultura com Miguel Ángel Villena, Fernando Colomo, Andrés Goerlich i Rafael Solaz, 'El joven Berlanga' recorre la infància i la joventut d'un creatiu que encara no sabia que estava cridat a ser un dels grans directors del cinema espanyol i europeu. Un document únic i intimista, plagat d'imatges i anècdotes inèdites.

GALA DE CLAUSURA EN RAMBLETA

Cinema Jove culmina aquest dissabte el seu 37 edició amb una gala de clausura en la qual el jurat de les seccions oficials entrega els guardons al millor curtmetratge, llargmetratge i webserie d'enguany. L'esdeveniment, en La Rambleta a partir de les 19 hores, conclou amb la projecció del curtmetratge guanyador i inclou l'entrega del premi 'Un futuro de cine' a l'actor Jorge Silvestre, així com el que concedeix el públic.

El fil narratiu de la gala dóna continuïtat a la història escrita per Los Hermanos Coent (Alejandro Portaz i Javier González) per a l'espectacle musical i teatral amb el qual es va inaugurar el festival el 24 de juny. Presenta l'acte el mateix grup d'amics que va rodar un curtmetratge i ara celebren que la seua pel·lícula va ser seleccionada pel certamen en aquesta edició. Ara somien amb guanyar algun premi.

De nou, la gala compta amb música en directe dirigida i interpretada per Víctor Lucas al costat de Truman Fernández, Diego Monzón i Iris Ribera. La resta de l'elenc el formen Raquel Amat, Inés Gómez i Yeray Varo. La direcció de l'esdeveniment és a càrrec de Jaime Pujol amb l'ajuda de María Zamora.