La targeta Suma incorporarà Rodalies a partir de la tardor

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de reunir-se aquest dijous a València amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez.

Així mateix la Generalitat i el Govern continuen mantenint reunions per a la transferència de les Rodalies a la Comunitat Valenciana, alguna cosa que Sánchez ha apuntat que es treballa en la comissió mixta de transferències, dependente del Ministeri de Política Territorial.

La ministra ha assenyalat que tots dos executius seguiran "treballant mà a mà i colze a colze" per a resoldre els problemes en Rodalies i ha posat en valor la comissió de seguiment Centinela que "ha aconseguit reduir moltíssim les incidències i les supressions" i ha "millorat la puntualitat i el sistema d'informació". No obstant açò, ha dit ser conscient que "encara queda molt per millorar".