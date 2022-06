Miquel Ruiz, reelegit president de les cooperatives d'ensenyament valencianes

20M EP

NOTICIA

Miquel Ruiz seguirà un segon mandat com a president de la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV) després que l'Assemblea General Extraordinària, celebrada aquest dijous, haja recolzat per unanimitat la seua candidatura, l'única presentada per a renovar el Consell Rector de l'entitat per al període 2022-2025.