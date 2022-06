Puig defèn una redistribució dels 'beneficis caiguts del cel' de les elèctriques

Puig s'ha referit així a la interpel·lació de la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, sobre "si creu que la Generalitat ha d'exigir que paguen més impostos els sectors que obtenen beneficis extraordinaris en la situació actual d'inflació", la qual cosa ha relacionat amb la comparació que va fer el president de la CEOE, Antonio Garamendi, d'una reforma fiscal progressiva amb la resistència contra els nazis.

Sobre aquest tema, el president s'ha mostrat "totalment d'acord en l'àmbit teòric" amb que el Congrés dels Diputats aprove una retallada als 'beneficis caiguts del cel' de les elèctriques, encara que ha assenyalat que desconeix els detalls del text. "Davant una situació de màxima dificultat com la qual ens trobem, els que tinguen més ingressos, en funció dels beneficis tinguen, han de tindre un gravamen superior", ha mantingut.

En eixe sentit, ha assenyalat que davant aquesta situació econòmica és el "moment més procedent que mai per a parlar de fiscalitat sabent que qualsevol acció no és neutra" i sobre aquest tema ha recalcat que el camí del Botànic és continuar aprofundint amb la progressivitat fiscal -"un mandat constitucional bàsic- aplicada en 2015 per a "revertir la situació injusta i d'extrema gravetat" que el PP va deixar en la Comunitat Valenciana.

Així, ha assenyalat que si amb l'anterior Govern popular les rendes més baixes eren les que més pagaven d'Espanya i les més altes pagaven menys", el Botànic va realitzar una primera reforma fiscal en 2015 que "caldrà continuar" dins de les seues competències. Així, ha destacat que en aquests moments 1,5 milions de valencians s'estalvien en la seua declaració anual fins a 172 euros.

Per açò, ha exposat que el debat "no és si cal augmentar o reduir impostos" sinó que ha de centrar-se que "qui té més capacitat de pagar més ha de pagar més i més encara en situacions com aquest de dificultat". En eixe sentit, ha recalcat que "la via no pot ser baixar indiscriminadament impostos, retallar servicis públics i no donar ajudes a qui ho necessita". "Això no podrà ser perquè ja ho hem vist i ha funcionat malament", ha recalcat.

Per contra, enfront de l'eixida a la crisi "de la retallada i de la precarització" del PP, el model del Botànic és "treballar conjuntament amb els sectors productius i no deixar a ningú arrere". "El neoliberalisme ha fracassat d'una manera evident i ara les polítiques keynesiana són les que sostenen a l'economia mundial de suport públic amb els límits vinculats al deute públic i atenent al problema de la inflació i la pujada de tipus que generarà".

"POLÍTICA PRUDENT ATENENT ALS MÉS VULNERABLES"

Per açò, ha apostat per una política econòmica "prudent sabent que no es pot deixar caure als més vulnerables" i en eixe sentit ha citat les ajudes que aplica el Botánic com l'ajuda de 300 euros que aprovarà aquest divendres el Consell per a 150.000 autònoms de la Comunitat Valenciana, i que serà compatible amb els 200 euros que finançarà l'Estat.

A més, ha recordat que, entre altres mesures, la Generalitat ha reduït un 10% totes les taxes dels servicis públics valencians, com les taxes universitàries, ha reduït les tarifes del transport fins a en un 50%, i ha implantat la gratuïtat del transport en diumenge.

Per la seua banda, Lima, que ha lamentat que en aquesta sessió ningú s'haja referit a "una autèntica massacre" produïda en la tanca de Melilla, ha recalcat que en "un país just" en una situació de crisi com l'actual "les grans fortunes ha d'estrènyer el cinturó" i "no recaure sobre la classe treballadora, sobre els salaris les pensions". Així, ha exigit que s'apliquen "una necessària reforma del finançament autonòmic, una fiscalitat justa i un escut social".