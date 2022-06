Mas afirma que hi haurà "continuïtat" respecte a les polítiques d'Oltra i treballarà "amb el sentiment del Botànic"

Així ho ha indicat Mas en declaracions als mitjans després del minut de silenci per l'assassinat d'una dona a Alzira, on ha relatat la seua entrada "molt complicada", ja va conéixer que la seua proposta com a vicepresidenta en un viatge fora d'Espanya en què va contraure covid. De fet, ha explicat que tant ella com el seu fill d'un any, qui l'ha acompanyat aquesta jornada, ja es troben bé.

Mas ha indicat que treballarà amb les "mateixes ganes i il·lusió" que en el Botànic 1 -quan va ser directora general en la Conselleria de Transparència- però ha demanat temps per a decidir canvis en el departament que gestionarà. "Per la meua formació sóc molt quadriculada, necessite temps per a analitzar les coses", ha agregat.

De fet, preguntada per si cessarà els càrrecs que estiguen investigats en la causa sobre el presumpte encobriment dels abusos sexuals del marit d'Oltra, ha manifestat que aquesta no és una qüestió banal i, per tant, necessita reflexionar.

Respecte al treball amb les altres formacions del Botànic, ha indicat que treballarà "de manera coordinada" perquè no sap fer-ho "d'una altra manera". "Espere que rebem eixa mateixa positividad, energia i dinàmica per part de les altres forces", ha afegit.

Respecte a Igualtat, ha dit que hi haurà una "continuïtat òbvia" amb les polítiques d'Oltra ja que "va capgirar de manera radical la gestió del PP". Per açò, encara que li agradaria "deixar la seua empremta", també seguirà el "full de ruta" de l'exconsellera que "té el vistiplau de les associacions i entitats". A més, ha indicat que se sent lliure per a gestionar i que Oltra no li ha traslladat cap indicació ni directriu.