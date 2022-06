Un projecte d'un consorci valencià permet convertir bates hospitalàries en nous productes plàstics i tèxtils

La iniciativa ha obtingut 616.594,97 euros de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per a crear un sistema de valorització de residus tèxtils basat en el reciclatge de bates hospitalàries d'un sol ús per a obtindre nous productes a un cost menor i amb un reduït impacte ambiental.

Amb el nom de ZERO, aquest projecte es durà a terme per un consorci format per personal investigador i sanitari de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) i el Departament de Salut de Gandia, dependents de la Conselleria de Sanitat, i les empreses Aupa Hogar i Plastics Casaravi, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

A més, treballarà juntament amb altres entitats, com són el centre tecnològic AITEX i el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), que atorgaran rellevància científica i tecnològica al projecte.

Gràcies al programa Safor Salut (impulsat des de Fisabio, UPV Campus Gandia i FAES Safor) va sorgir aquesta idea basada en la reducció de la petjada de carboni en els tèxtils d'ús hospitalari, que ara ha pogut materialitzar-se en un projecte estratègic de l'AVI.

A nivell mundial, l'impacte ambiental derivat d'aquest sector s'ha convertit en un tema "preocupant". De fet, en 2015, va ser el responsable de 92 milions de tones de residus. Per la seua banda, els hospitals generen grans quantitats de deixalles tèxtils, procedents d'equips d'un sol ús.

A causa de la crisi per la Covid-19, el consum d'equips de protecció individual ha augmentat exponencialment. Segons l'últim informe d'activitat del Departament de Salut de Gandia, en 2018, l'Hospital Francesc de Borja va generar 650.000 quilograms de residus, dels quals el 90 per cent van ser depositats en abocador i la resta, incinerats.

El projecte se centra en l'aprofitament del 10% del total, que correspon a tot el material tèxtil d'un sol ús. Amb la implantació del projecte ZERO "serà possible processar-los i readaptar-los per a ser usats com a matèria primera en altres processos productius, dotant així de circularitat la cadena de valor tèxtil relacionada amb el material hospitalari", ha detallat Salvador González Conca, enginyer del Departament de Salut de Gandia i investigador principal del projecte.

CADENA DE VALOR CIRCULAR

La tasca inicial del consorci se centrarà en el disseny de bates d'un sol ús per AUPA, que se subministraran a l'Hospital de Gandia.Allí, el personal sanitari -en concret cent persones- provaran la qualitat de les bates, tant en la seua confecció com en el material emprat, i s'identificaran les millores a realitzar. Una vegada acabada la seua vida útil, seran desinfectades i assecades en el mateix hospital.

El residu serà transportat a les instal·lacions de Casaravi, on es reciclaran per a obtindre polipropilé. Aquest material es destinarà a la fabricació de noves bates, tancant així el cicle. El centre tecnològic AITEX durà a terme la valorització dels residus mitjançant tècniques convencionals de filatura, la qual cosa permetrà l'obtenció de fibres reciclades.

Paral·lelament, des del Campus de Gandia UPV es realitzarà un estudi de l'impacte ambiental associat a la cadena de producció, així com una estimació de la petjada de carboni en cadascuna de les etapes del procés, la qual cosa permetrà validar el sistema proposat i la seua sostenibilitat.

Des de Fisabio, i en concret des del Servici d'Estudis Estadístics, es dissenyarà un qüestionari per a valorar l'opinió del personal sanitari sobre la qualitat de les noves bates proporcionades. Aquest qüestionari permetrà identificar l'adequació a l'ús del nou material, així com possibles millores.