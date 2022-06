AMP.- Aitana Mas pren possessió com a vicepresidenta, portaveu i consellera d'Igualtat

La fins ara portaveu adjunta de Compromís a Les Corts ha pres possessió en un breu acte dels càrrecs que ha deixat Mónica Oltra, que no ha estat present en la sessió. Sí s'espera que assistisca al traspàs de carteres a la vesprada.

L'acte ha començat amb retard i ha sigut molt breu a causa de la intensa agenda d'aquest matí, que passa per la sessió de control de Les Corts i un minut de silenci per a rebutjar l'assassinat d'una dona a Alzira víctima de la violència de gènere, una altra vegada al Palau de la Generalitat.

A la presa de possessió, celebrada en el Saló Daurat del Palau, acompanyada de la majoria de consellers llevat de la d'Agricultura, Mireia Mollà -que es troba a la conferència sobre Oceans de l'ONU a Lisboa-; i la d'Universitats, Josefina Bueno.

També han assistit càrrecs de la conselleria que passa a liderar, familiars, amb el seu fill d'un any entre ells; el president de Les Corts, Enric Morera; les síndiques del PSPV i Unides Podem, Ana Barceló i Pilar Lima. De Compromís han estat el portaveu adjunt Vicent Marzà i la coordinadora, Àgueda Micó. La síndica, Papi Robles, no ha pogut acudir per malaltia.

En finalitzar l'acte, Mas ha acudit al parlament valencià al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, on ha assistit a la seua primera sessió de control com a vicepresidenta. A la vesprada, rebrà la cartera de mans de la ja exconsellera, Mónica Oltra.