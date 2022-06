Publicada l'última resolució que va firmar Oltra en Igualtat, la convocatòria de 16.272 places concertades

La convocatòria, que apareix publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, suposa una inversió de més de 1.316 milions d'euros. La Conselleria desenvolupa el règim d'acció concertada en els sectors de diversitat funcional i infància i adolescència des de l'any 2018, en atenció a persones majors en situació de dependència des de 2019 i en el sector d'inclusió social des del passat 2021.

Des d'aleshores, s'han dictat successives convocatòries en els diferents àmbits, sent necessari, davant la creixent demanda de servicis i places en centres d'atenció social, aprovar una nova convocatòria amb caràcter plurianual, que comença en el segon semestre d'enguany i finalitza al juny de 2026.

L'objecte del concert és tant la gestió integral de centres com la reserva i ocupació de places en centres d'atenció social dels diferents sectors contemplats en la convocatòria.

En l'àmbit de diversitat funcional i salut mental es convoquen un total de 9.394 places dins dels diferents sectors i tipologies de centre, amb una inversió de 559,5 milions d'euros.

Concretament, per al sector de diversitat funcional es convoquen 2.858 places d'atenció primerenca per a l'atenció de xiquets i xiquetes amb trastorn del desenvolupament o risc de patir-ho; 2.467 places en centres ocupacionals per a la integració sociolaboral; 1.186 places en centres de dia; 1.048 places residencials per a persones amb diversitat funcional intel·lectual, física i orgànica; i 375 places en habitatges tutelats.

Per a les persones amb trastorn mental greu s'estableixen 883 places en centres de rehabilitació i integració social; 195 en centres de dia; 165 places residencials; i 217 places en habitatges tutelats.

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

La convocatòria estableix en l'àmbit de la infància i adolescència un total de 2.021 places amb una inversió total de 335,68 milions d'euros. Es tracta de 979 places per al servici de centre d'acolliment residencial per a persones menors d'edat que es troben sora la guarda o tutela de la Generalitat; 76 places en centres socioeducatius per al compliment de mesures judicials; 164 places per al servici de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves ex-tutelats que hagen aconseguint la majoria d'edat; i, finalment, 802 places en centres de dia per a persones menors d'edat en situació de risc.

Així mateix, per a l'atenció de les persones majors en situació de dependència es determinen un total de 3.592 places amb una dotació econòmica de 327,92 milions d'euros. D'aquestes places, 2.389 corresponen a centres residencials i 1.203 a places d'atenció diürna.

Finalment, la convocatòria detalla les places que es poden concertar per a servicis i recursos d'atenció a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents als col·lectius vulnerables com a persones sense llar, amb VIH, exrecluses, migrants, LGTBI dones en risc d'exclusió social i persona en situació de vulnerabilitat social.

Amb una inversió de 93,59 milions d'euros es concerten un total de 1.265 places, 543 d'elles per a habitatges i 722 per a centres d'acolliment (albergs).