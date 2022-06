Ribó planteja impulsar una llei autonòmica d'àrees metropolitanes en favor de la governança i la codecisió

Ribó (Compromís) ha plantejat la celebració d'una trobada amb el president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), per a abordar aquesta qüestió i així "la necessitat de recuperar òrgans de coordinació i gestió metropolitanes", segons ha informat el consistori valencià en un comunicat.

"L'actual situació que vivim els municipis de l'àmbit metropolità necessita de manera urgent d'una coordinació i una col·laboració mútua. Per a açò cal recuperar un organisme de gestió similar a l'anterior Consell Metropolità de l'Horta i ara és el moment", ha assegurat el primer edil.

"Hem de tornar a dotar-nos d'òrgans de col·laboració en l'àmbit metropolità que tinguen capacitat de decisió i dotació de recursos per a portar avant les seues decisions", ha agregat en aquest sentit el responsable municipal.

Joan Ribó ha advocat per "una gestió integral" metropolitana dels principals eixos de l'acció de govern "que puga afrontar amb eficàcia i visió de futur els reptes de sostenibilitat, desenvolupament i participació que hauran d'afrontar les ciutats en els pròxims anys".

L'alcalde ha exposat que en l'actualitat les àrees metropolitanes exerceixen "un paper fonamental en reptes urbans clau" com la mobilitat, la recollida de residus, els grans equipaments públics, els servicis a la ciutadania, l'accés a la vivenda o la competitivitat del territori. "La ciutat real transcendeix les fronteres administratives i requereix de formes de coordinació a escala metropolitana", ha insistit.

LLEI DE CAPITALITAT

Així mateix, Ribó ha apuntat la conveniència d'impulsar i aprovar definitivament una Llei de Capitalitat que reconega l'estatus de València com a capital de la Comunitat Valenciana i establisca les competències i recursos que corresponen al consistori d'aquesta ciutat per a donar compliment a aquesta funció.

D'aquesta manera, ha considerat que València "ha de comptar ja amb una normativa, com la qual s'aplica a altres capitals, que definisca i concrete el paper de la ciutat com a capital de la Comunitat Valenciana". "És necessària una llei especial per damunt de les lleis sectorials que es puguen dictar en el futur i que reconega a l'Ajuntament una àmplia facultat de desenvolupament reglamentari", ha afegit.

Joan Ribó ha agregat que la normativa haurà d'"establir les competències municipals que fins ara eren atribuïdes a la Generalitat" i definir "els recursos econòmics i el finançament necessari per a la seua execució". Aquestes hauran de "concretar-se anualment en els pressupostos de la Generalitat", ha postil·lat.

SUPORT AL TRANSPORT URBÀ

L'alcalde ha indicat que un altre dels assumptes que pretén abordar amb el president de la Generalitat és el referit al transport urbà i com es concretarà l'anunci de finançament de la reducció del preu dels abonaments i títols multiviatge per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a fomentar el transport públic.

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret-llei 25/2022 que estableix una reducció del 30% del preu de tots els abonaments i títols multiviaje dels servicis de transport públic col·lectiu terrestre de competència autonòmica o local com a forma de finançament directe, ha assenyalat l'Ajuntament.

"València ha sigut seleccionada com una de les cent ciutats europees que treballen ja per a convertir-se en ciutat climàticament neutra l'any 2030. I les implicacions metropolitanes d'aquest projecte són importantíssimes", ha manifestat el primer edil.

D'altra banda, el responsable municipal ha apuntat la necessitat d'abordar i planificar les vies per al desenvolupament de la Marina de València després de la liquidació del Consorci València 2007, aprovada el passat mes de maig pel Consell Rector de l'organisme, i la constitució d'una comissió de dissolució integrada per l'Ajuntament i la Generalitat.

Ribó ha comentat que la Marina "ja és i té la vocació de consolidar-se com un pol d'innovació, de desenvolupament i d'investigació que funcione com un element d'atracció del talent i de la inversió en noves tecnologies i en l'aplicació d'aquest a la qualitat de vida ciutadana".

L'Ajuntament de València ha assenyalat que a més d'empreses i entitats de I+D+1, la Marina es perfila "com un espai de desenvolupament de les polítiques de progrés i de sostenibilitat derivades de fites que han marcat la vida de València en els últims anys com la Capitalitat Mundial de l'Alimentació Sostenible 2017 (i la constitució del CEMAS) o la Capitalitat Mundial del Disseny en aquest 2022.

VALÈNCIA CF

En l'agenda de temes que l'alcalde preveu tractar amb el president del Consell s'inclou també la situació del València CF. Joan Ribó ha manifestat aquest dimecres, en declaracions als mitjans de comunicació, que la voluntat del consistori és que "d'una vegada per sempre s'acabe el camp" nou del club esportiu. No obstant açò, ha matisat que ha de fer-se "complint els acords" firmats. "En això serem molt exigents", ha subratllat.