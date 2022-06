La Generalitat atorgarà 300 euros a uns 150.000 autònoms de 300 activitats per a pal·liar la inflació

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut una reunió amb els representants de les principals organitzacions de treballadors autònoms de la Comunitat Valenciana. En la trobada, en el qual ha participat el conseller d'Hisenda, Arcadi España, s'ha tancat el contingut de les ajudes que la Generalitat.

Així, es veuran beneficiats uns 150.000 autònoms valencians que estan sent afectats especialment per la pujada de preus de l'energia i d'algunes matèries primeres com a conseqüència de la crisi generada per la invasió d'Ucraïna.

Seran 300 euros d'ajudes per autònom de més de 300 activitats econòmiques diferents (el que en llenguatge tècnic es coneix com CNAE), una ajuda que serà compatible que oferirà el Govern d'Espanya.

El president ha destacat l'esforç de la Generalitat per ajudes a les empreses i les famílies més afectades, així com el diàleg social que permet aconseguir acords en aquests plans de suport.