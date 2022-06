AMP.- Calero, proclamada senadora: "No podia dir que no"

20M EP

El ple de les Corts ha proclamat aquest dimecres a l'exdelegada del Govern Gloria Calero com a nova senadora territorial en representació de la Comunitat Valenciana, amb un total de 45 vots a favor. "No podia dir que no", ha confessat després d'arreplegar el document de la seua designació.